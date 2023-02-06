«إكسبو الشارقة» يستعرض مشاريعه أمام قمة رؤساء المعارض في لشبونة

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (أوفي)، في «القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2023» التي نظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض (UFI) في مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة 1 - 3 فبراير الجاري، بحضور أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي ومديري الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات في مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة المركز في إطار حرصه على تعزيز التعاون الدولي لاستشراف مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات، والارتقاء بقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتحفيز التنمية المستدامة وتعزيز التعاون وفرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي.

وبحث المدفع خلال لقائه مع عدد من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الحدث واقع ومستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات، وسبل تطوير ممارسات استدامة هذا القطاع، وأهمية العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين كل مراكز المعارض في العالم وبناء شراكات استراتيجية وتنظيم معارض مشتركة، ووضع استراتيجيات عمل مبتكرة بهدف تطوير أداء مراكز المؤتمرات والمعارض حول العالم، وتعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

التنمية المستدامة

وأكد سيف المدفع، أن مشاركة إكسبو الشارقة في هذه القمة جاءت في إطار حرصه على المساهمة في الجهود الدولية للارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لتمكين هذا القطاع من لعب دور حيوي وفعال في دعم التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي، ولاسيما أن صناعة المعارض والمؤتمرات هي الجسر الحقيقي للتواصل التجاري والثقافي بين دول العالم وتعتبر مساهماً كبير في النمو الاقتصادي للدول ومصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني، حيث تنفق الشركات في العالم نحو 32 مليار دولار على المشاركة في المؤتمرات سنوياً، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً في قطاع المعارض، وذلك في ظل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة لهذا القطاع.

مشاريع تطويرية

واستعرض المدفع خلال مشاركته المشاريع التطويرية المستقبلية لمركز إكسبو الشارقة وأجندة الفعاليات والمعارض المختلفة التي يعتزم تنظيمها واستضافتها خلال العام الجاري، والتي ستشتمل على 49 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تعتبر واحدة من أهم المدن التي تقود قطاع صناعة المعارض في المنطقة، وذلك في ظل استحواذ إكسبو الشارقة على حصة كبيرة من حجم صناعة المعارض، إلى جانب ما يشهده المركز من تطور ملحوظ في الخدمات اللوجستية الداعمة لصناعة المعارض وما يمتلكه من مرافق حديثة عالمية المستوى وتقنيات متطورة، وما يتميز به من ديناميكية ومرونة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الإقليمية والعالمية، حيث ضمت أجندة المركز للعام الماضي، 40 معرضاً وفعالية، وتمكن خلالها من استقطاب أكثر من 2 مليون و500 ألف زائر.

اندماجات وشراكات

شهدت «القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2023»، مناقشة عدد من أوراق العمل التي قدمها نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين والمختصين في قطاع المعارض والمؤتمرات، حول ضرورة العمل على تفعيل وتعزيز الاندماجات والشراكات بين الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي، ووضع استراتيجيات عمل مستقبلية واتخاذ خطوات جدية للخروج بمبادرات نوعية بهدف تنمية صناعة المعارض وتعزز دوره في دعم كل القطاعات الاقتصادية.

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