«بلووم» تسلم وحدات في مشروع «الضي» مبكراً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بلووم» القابضة، عن بدء التسليم المبكر لمنازل التاون هاوس ضمن مشروع الضي، المرحلة الخامسة من حدائق بلووم بأبوظبي. وقد تم الانتهاء من مشروع الضي قبل ستة أشهر من موعد التسليم المحدد، الذي كان مقرراً في الربع الثالث من عام 2023.

ويضيف الضي 181 وحدة تاون هاوس، تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم، إلى جانب مجموعة الفلل والتاون هاوس الموجودة في حدائق بلووم، والتي تضم 457 وحدة. وتتنوع أحجام وتصاميم وحدات التاون هاوس في مشروع الضي، وتتراوح مساحتها من 124 متراً مربعاً، إلى 325 متراً مربعاً، ويتسم كل منزل بتصاميم مستوحاة من التصميم العمراني في منطقة البحر المتوسط، بتجهيزات عالية الجودة، وتشطيبات عصرية فاخرة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي للشركة: يؤكد استكمال مشروع الضي، المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، قبل الموعد المحدد، على التزام بلووم القابضة بتسليم مشاريعها السكنية بأعلى معايير الجودة، ضمن الجدول الزمني المعلن عنه. ويقدم المشروع قيمة استثمارية عالية، كما يوفر منزلاً مناسباً لجميع أفراد العائلة في مجمّع سكني مسور، يعزز التواصل الاجتماعي بين السكان.

ويتميز مشروع الضي بموقعه على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، على مقربة من المعالم والوجهات الرئيسة، بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية، ومنتزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير. ويوفر المشروع سهولة الوصول إلى طريق أبوظبي - دبي السريع، وقد تم تصميمه ليشكل مجمعاً سكنياً حصرياً وراقياً في موقع مميز، يوفر منازل رائعة للسكان، وفرصة استثمارية فريدة من نوعها للمستثمرين الإماراتيين.

وسيتمكن سكان الضي من التمتع بجميع المرافق الاستثنائية التي يوفرها مشروع حدائق بلووم، والتي تشمل الأمن والحراسة على مدار الساعة، والمناظر الطبيعية الخلابة، والنادي الحصري لسكان المجمع، وأحواض السباحة، ومنطقة لعب للأطفال، والمطاعم والمقاهي، وغرف مخصصة للصلاة، وصالات رياضية للرجال والنساء، بالإضافة إلى المتاجر والمؤسسات التعليمية، مثل كلية برايتون أبوظبي، وحضانة بلووم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز