توقعات باحتفاظ دبي بصدارة مبيعات المساكن الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت «سيتي مونيتور» احتفاظ دبي بالصدارة العالمية في مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة بين مُدن العالم كافة في 2023، بعد أن تبوأتها في العام الماضي.

ونشرت المنصة البريطانية المتخصصة في شؤون المدن تقريراً عن المُدن التي يُتوقّع لها أن تتصدر عالمياً في مبيعات المساكن الفاخرة في 2023.

واستشهدت «سيتي مونيتور» في تقريرها ببيانات صادرة عن «مورغانز إنترناشيونال ريالتي» للعقارات، والتي أفادت ببيع 752 وحدة سكنية عقارية فاخرة في دبي في الربع الأخير من العام الماضي، وبارتفاع 164% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وتضمن تقرير المنصة تصريحات أدلى بها إلياس هنوش، الرئيس التنفيذي لشركة «مورغانز إنترناشيونال ريالتي»، والذي قال: «نظراً للاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به دبي، وعدم فرض ضرائب على العقارات أو على الدخل، فضلاً عمّا تتمتع به من أمان، فإن سوق العقارات في دبي تتسم بكونها مُتاحة لشريحة كبيرة من المشترين والمستثمرين.

بالإضافة إلى جاذبيتها للمستثمرين العالميين، والتي نعتقد أنها تُعد العامل الأكبر وراء النمو الهائل في مبيعات عقاراتها الفاخرة، وهو الاتجاه الذي نتوقّع استمراره في 2023».

واستشهدت المنصة في تقريرها أيضاً بنتائج تقرير سابق أصدرته شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الدراسات والاستشارات العقارية، والتي توقّعت فيه أن تتصدر دبي مُدن العالم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في 2023، لتحتفظ بصدارتها في 2022.

وكان تقرير «نايت فرانك» قد رصد نمواً في ارتفاع القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي في العام الماضي بنسبة بلغت 50%، وتوقّع التقرير أن تحتفظ دبي بصدارتها العالمية في ارتفاع القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في 2023 أيضاً، ولكن بنسبة ارتفاع 13.5%، فيما توقّع التقرير أن تأتي مدينة ميامي الأمريكية في المركز الثاني بنسبة ارتفاع تقدر بـ5%.

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