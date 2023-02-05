5 % نمو موظفي القطاع المصرفي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت الوظائف في القطاع المصرفي بالإمارات 5% بين يناير ونوفمبر من العام 2022، وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي التي عكست نشاطاً تدريجياً للبنوك المحلية وفي مقدمتها البنوك الوطنية في طرح الوظائف الجديدة. واستقطبت بنوك الدولة 1700 موظف جديد في تلك الفترة ليتجاوز عدد الموظفين 35 ألفاً بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 33.4 ألفاً مع مطلع 2022.

واستقطبت البنوك المحلية أكثر من 88% من إجمالي الموظفين الجدد خلال تلك الفترة ليرتفع عدد الموظفين العاملين بها إلى 28.2 ألف موظف لتتجاوز حصتها حاجز 80% من إجمالي موظفي العمل المصرفي، فيما استقر عدد العاملين بالبنوك الأجنبية المتواجدة بالدولة عند 6.9 آلاف موظف، مقارنة بـ 6.7 آلاف مع بداية العام الماضي.

ويشهد القطاع المصرفي حركة نمو تدريجية في طرح وشغل الوظائف المتخصصة وتطوير المجالات الوظيفية، في الوقت الذي تشهد حركة إحلال للتكنولوجيا في كافة أعمال البنوك وتطويراً لأعمال البنوك التقنية.

وأظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن سعي البنوك للإحلال التكنولوجي صاحبته عمليات لهيكلة الفروع والوحدات التشغيلية ليتقلص عددها على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى نوفمبر من 2022 من 743 فرعاً للبنوك الوطنية نهاية 2018 إلى 506 فروع بنهاية نوفمبر الماضي، في الوقت الذي انخفض عدد فروع البنوك الأجنبية من 80 إلى 73 فرعاً، فيما ارتفع عدد وحدات الخدمات الالكترونية للبنوك المحلية إلى 44 وحدة في نوفمبر، بينما استقر عدد وحدات البنوك الأجنبية عند 21 وحدة إلكترونية.

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