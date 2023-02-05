دبي تتأهب لطفرة سياحية

المصدر: دبي - البيان

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يتواصل زخم السياحة في دبي، حيث تتأهب الإمارة لاستقبال أعداد قياسية الفترة المقبلة من الزوار، بفضل باقة من الفعاليات والمعارض والملتقيات والأحداث العالمية التي تحتضنها الإمارة، التي رسخت مكانتها وجهة للمعارض وسياحة الحوافز والأعمال.

وبفضل المبادرات والمناسبات والفعاليات وتنوع الخيارات السياحية والترفيهية تتزايد التدفقات السياحية لدبي لتواصل وتيرة نموها القوي لاسيما مع تواصل توسع شبكات الناقلات الوطنية لتوفير المزيد من الخيارات أمام المسافرين على متنها لا سيما الرحلات المباشرة من دبي.

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي 36 معرضاً ومؤتمراً وملتقى ضمن أجندة فعالياته للربع الأول من العام الجاري، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، كما تعزز الفعاليات التنوع الاقتصادي في الإمارة، حيث تغطي العديد من القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والفنون والمأكولات.

ومن المقرر أن يتزايد زخم الفعاليات والمعارض خلال الفترة المقبلة مع بدء الشركات الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وسط توقعات بأن يكون مارس المقبل أحد أكثر الشهور زخماً بالنشاط والفعاليات هذا العام.

واستفاد القطاع السياحي وقطاعي الضيافة والتجزئة في دبي من احتضان الإمارة لملتقى الزفاف العالمي وأيضاً الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق، التي تواصلت فعالياته على مدار 46 يوماً لتنثر البهجة والفرح في الإمارة وسط أجواء ترفيهية وفنية مميزة استمرت حتى 29 يناير الماضي، حيث تدعم الإمارة موقعها كمدينة تحظى بشهرة كبيرة لدى منظمي الفعاليات، بدعم المرافق العالمية والبنية التحتية التي تتناسب مع مختلف المجالات.

كما رسخت دبي مكانتها المميزة في قطاع سياحة اليخوت لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومرافق ومنشآت حديثة، ومراسٍ فاخرة، وذلك اعتماداً على مناخها المشمس على مدار العام، وتاريخها البحري الغني، وإطلالتها الساحلية الخلابة، إلى جانب ما تقدمه من تجارب مميزة.

وشهدت دبي على مدار 11 شهراً من 2022 استقبال النزلاء والضيوف في 794 منشأة فندقية وفرت 145.098 غرفة، ما أسهم في تسجيل معدل إشغال فندقي قوي بنحو 73 % والذي يعتبر من بين أعلى المعدلات عالمياً.

وتوجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المفضلة في العالم.

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