توقع نمو الطلب على الشحن البحري في الدولة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شهدت أسعار الشحن البحري عمليات تصحيح كبيرة في الفترة الماضية لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي يسهم في دعم استقرار أسعار السلع.

ويرفع الطلب على الشحن بالتوازي مع نشاط الحركة التجارية والاقتصادية، وفق خبراء ومختصين في قطاع الشحن البحري، إذ أكدت مصادر عاملة في القطاع أن الطلب على خدمات الشحن البحري في دبي والإمارات بشكل عام لا يزال عند معدلاته المرتفعة.

ومن المتوقع نمو الطلب على الشحن في الفترة المقبلة مع تزايد النشاط الاقتصادي والتجاري وزيادة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في دبي. وبحسب بيانات ومؤشرات «بورصة البلطيق» التي تقيس وترصد أسعار الشحن البحري.

فقد بلغ متوسط أسعار الشحن البحري العالمي في الأسبوع المنتهي في 27 يناير 2023 نحو 2214 دولاراً للحاوية الواحدة قياس 40 قدماً بعد أن وصلت في 2 ديسمبر الماضي إلى نحو 2528 دولاراً و2325 دولاراً في 9 ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى المسار التصحيحي الذي تشهده أسعار الشحن البحري التي وصلت في ذروتها إلى نحو 11109 دولارات في سبتمبر 2021.

وقالت مصادر عاملة في قطاع الشحن البحري، إن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الشحن البحري كانت نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية ولم تكن في مصلحة الحركة التجارية، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تدعم استقرار أسعار السلع وتسهم في تعزيز الطلب.

عمليات تصحيح

وقال أحمد عبدالرزاق، المدير العام لشركة مالترانس للشحن: إن أسعار الشحن البحري بشكل عام شهدت عمليات تصحيح كبيرة، فوصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع الطلب على الشحن مدعوماً بنشاط الحركة الاقتصادية والتجارية. وأكد أن عمليات التصحيح التي شهدتها أسعار الشحن، أسهمت في استقرار أسعار السلع وانعكست بشكل إيجابي على المستهلكين.

مشيراً إلى أن الأسعار القياسية في العامين الماضيين كانت نتيجة لظروف خاصة تتعلق باضطرابات سلاسل التوريد والازدحام في الموانئ العالمية. وتوقع أن يشهد الطلب على الشحن البحري ارتفاعاً تدريجياً في الفترة المقبلة نتيجة لمجموعة من العوامل، تتمثل في تراجع الأسعار عن مستويتها القياسية ونشاط الحركة الاقتصادية والتجارية مع زيادة الأنشطة والفعاليات في الدولة.

وقال: إن أسعار الشحن تشير مبدئياً إلى الاستقرار في الفترة المقبلة، علماً أن أسعار الشحن ترتبط بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية ووجود بدائل لخطوط الشحن، وهي من الأمور التي يصعب التنبؤ بها في الفترة الراهنة.

ومن جهتها، قالت كاترينا يكنشكوفا المديرة العامة لشركة السفينة، إن هناك مجموعة من الاتجاهات التي تؤثر في أسعار الشحن البحري ومن ضمنها مدة تبني الرقمنة في تحسين كفاءة تشغيل السفن، وضمان الامتثال لمؤشر كثافة الكربون (CII) الخاص بالمنظمة البحرية الدولية.

متوسط الأسعار

وبحسب بيانات ومؤشرات «بورصة البلطيق» فقد سجل متوسط شحن الحاوية الواحدة قياس 40 قدماً من شرقي آسيا والصين نحو الساحل الغربي لأمريكا الشمالية نحو 1325 دولاراً، ومن شرقي آسيا والصين نحو الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية 2641 دولاراً.

عبر السويس

وكذلك بلغت تكاليف الشحن البحري من شرقي آسيا والصين عبر قناة السويس نحو شمالي أوروبا 3420 دولاراً، ومن شمالي أوروبا عبر قناة السويس نحو الصين وشرقي آسيا 3600 دولار، ومن شرقي آسيا والصين عبر قناة السويس إلى دول حوض المتوسط 3441 دولاراً.

وبلغت أسعار الشحن البحري عبر المحيط الأطلسي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا 5724 دولاراً، وللشحنات المتجهة من دول أوروبا نحو الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية بلغت 3964 دولاراً.

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