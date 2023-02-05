المصارف الوطنية تستحوذ على نصيب الأسد

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت المصارف الوطنية على نحو 86.2 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 360 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 18.1 مليار درهم أو ما نسبته 5.3 %، مقابل نحو 341.9 مليار درهم خلال أكتوبر 2021 وذلك فق بيانات المصرف المركزي.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.8 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 57.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 5.7 %، مقارنة بنحو 54.4 مليار درهم خلال أكتوبر 2021.

وبلغ نصيب بنوك إمارة دبي من رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة نحو 199.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 186.2 مليار درهم لبنوك أبوظبي، و31.7 مليار درهم لبنوك الإمارات الأخرى.

وأظهر استبيان التوجهات الائتمانية، الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي للربع الرابع من 2022، استمرارية في زيادة الشهية على القروض والائتمان في قطاع الشركات وقطاع المستهلكين الأفراد جنباً إلى جنب مع تزايد الإقبال على تمديد القروض. وذكر المصرف المركزي أن نتائج الاستبيان تعكس الظروف الاقتصادية الأساسية القوية في الدولة ، والتي أسهمت في تخفيض تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرارية عوامل مثل مستويات المنتجات المالية للعملاء وأحجام الاستثمار في الأصول الثابتة والتوقعات الاقتصادية والمالية وسوق الإسكان والتغيّر في الدخل في أداء دور رئيس في تحديد الطلب على الائتمان.

وكشفت نتائج الاستطلاع للربع الأخير من عام 2022 أن الطلب على قروض الأعمال قد ارتفع بوتيرة قوية، كما لايزال أعلى بكثير من متوسط الفترات السابقة وقراءات ما قبل الجائحة المتعلقة بالطلب على القروض.

الأصول الأجنبية

وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بـ 6.54 % من 426.03 مليار درهم في أكتوبر الماضي إلى 453.89 مليار درهم نهاية نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 27.86 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بـ 4.06 % مقابل 436.17 مليار درهم في نوفمبر 2021.

أرصدة مصرفية

وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بـ 10 %، لتبلغ 270.48 مليار دهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 246.42 مليار درهم في أكتوبر 2022. ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 134.47 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو

10.7 %، مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 48.94 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بـ 15.8 %، لكنها زادت على أساس سنوي بـ 4.2 %، مقابل 46.97 مليار درهم في نوفمبر 2021.

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