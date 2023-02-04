قانون الوكالات التجارية يعزز مرونة ممارسة النشاط في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي حول أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ومنها مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وآليات الفصل في المنازعات، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.

وناقش المشاركون أثر القانون الجديد وموازنة مصلحة كل من الموكل والوكيل، والمواد التي استحدثها القانون ومن أبرزها السماح بدخول السلع والخدمات أثناء فترة النزاع بين الموكل والوكيل، تسوية النزاعات واستحداث آلية جديدة من خلال اللجوء للتحكيم الدولي، وضوابط مزاولة الشركات العالمية أعمال الوكالات التجارية في الدولة، إضافة إلى مسألة تنظيم القانون لأيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.

حضر الجلسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه، بهدف تسليط الضوء على المسائل الفنية المتعلقة.

تشجيع التنافسية

وأكد الخبراء أن قانون الوكالات التجارية الجديد يعزز مرونة ممارسة النشاط في الدولة ويساهم في زيادة عدد الوكالات خلال السنوات المقبلة، كما يشجع تنافسية الوكالات في الدولة من خلال فتح نشاطات وأسواق جديدة لها، لافتين إلى أنه صيغ برؤية استشرافية راعت مصالح المتعاقدين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد.

وأشاروا إلى أنه يعد أهم قانون معني بدعم التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، ويؤكد ريادة الدولة في إعداد تشريعات استباقية تضع المواطن أولاً، وتدعم نموذجها الاقتصادي الجديد وتعزز من مرونته وتنافسيته عالمياً.

فوائد إيجابية

وأكد عبدالله آل صالح أن قانون الوكالات التجارية الجديد يتوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ويشجع على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ويفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات التجارية، وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

كما أنه راعى أحدث الممارسات المتبعة عالمياً في حوكمة الوكالات، وهو ما سيكون له فوائد إيجابية ستنعكس على بيئة الأعمال، بما يعزز مساهمة ذلك القطاع في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من صدوره، وبالتحديد في 16 يونيو 2023.

تدفق السلع

وقال د. محمد الكمالي إن القانون الجديد حل مسألة بالغة الأهمية وهي تدفق السلع إلى أسواق الدولة خلال مدة النزاع القائم بين الموكل والوكيل أو في حالة انتهاء الوكالة، على خلاف ما كان معمولاً به سابقاً؛ حيث كان يمنع دخول المنتج إلى أسواق الدولة، لأن سلطات الجمارك تمنع دخول هذه البضائع.

كما أن القانون القديم لم يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء أمر بإدخال البضاعة مؤقتاً لحين حل النزاع، وهو الأمر الذي كان يؤثر على السلع المهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القانون الجديد عالج هذه المسألة بإعطائه الحق لوزارة الاقتصاد بالسماح بدخول البضائع مؤقتاً من مصادر حصرية لحين الفصل في النزاع مع حفظ حق الوكيل بالتعويض عن عمولته بحسب اللوائح المنظمة التي ستصدرها وزارة الاقتصاد، وهو ما يدعم توافر السلع الأساسية في أسواق الدولة ومن بينها الأدوية وقطع الغيار.

وقال حسن الكيلاني إن قانون الوكالات التجارية الجديد أكد أن المواطن هو فقط من يحق له اكتساب صفة الوكيل التجاري.

موضحاً أن القانون يعطي الشركات العالمية ميزة الحصرية لمنتجاتها الواردة إلى الدولة ويمنع أي شخص من محاولة جلب منتجات الشركة نفسها إلى الدولة من خلال تجار أو موزعين آخرين.

وأن هذا البند بمثابة نافذة جديدة لزيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الوكالات التجارية، واستقطاب الشركات العالمية لممارسة أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها في الدولة، لاسيما وأنه لا توجد سوى 6000 وكالة تجارية على مدار 41 عاماً منذ صدور القانون القديم.

وأكد أن القانون راعى عدم الإضرار باستثمارات الوكالات القائمة، وحدد آلية لتطبيق أحكام انتهاء عقد الوكالة في ضوء تلك الرؤية، لتكون بعد سنتين بالنسبة لعقود الوكالات التجارية السارية، وبعد مضي 10 سنوات بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من 10 أو الوكالات التجارية التي تجاوز حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم.

لافتاً إلى أن القانون نص على حجم الاستثمارات ولم يحددها، وأن على الوكيل الذي تجاوز حجم استثماره 100 مليون إثبات ذلك لتسري عليه المهلة المحددة.

تحكيم دولي

وأكد المستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه، أن توقيت إصدار قانون الوكالات التجارية الجديد في غاية الأهمية، لأنه يواكب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.

موضحاً أن المادة (26) المتعلقة بلجوء الأطراف إلى التحكيم الدولي حال اتفقا على ذلك، هي مادة محورية ومهمة للغاية، خصوصاً وأنها تعطي مساحة كافية لأطراف عقد الوكالة بأن يختاروا أسلوب حل النزاع بينهم بعيداً عن تدخل الجهات المعنية، وهذا ما يعكس الرؤية الاستشرافية في صياغة هذا القانون لضمان إعطاء الحقوق العادلة لجميع الأطراف.

ولن يكون هناك تعقيدات بخصوص التحكيم الدولي، خاصة أن الإمارات بانضمامها إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية في 2006.

وبعد صدور قانون التحكيم الاتحادي في 2018، أصبح الحكم الأجنبي يأتي مباشرة من المحكم إلى محكمة التنفيذ، على خلاف ما كان يجري في السابق والمتمثل في تقديم طلب للمصادقة على حكم التحكيم الأجنبي ويستأنف ويطعن عليه؛ لكن القانون الحالي لا يوقف تنفيذ الحكم حال رفعت دعوى طعن عليه أو تظلم أحد الأطراف.

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