41.1 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى 41.1 مليار درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي 2022، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، إلى 724.7 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 683.6 ملياراً في ديسمبر 2021، بزيادة 6 %.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي 5.3 % مقابل نحو 688.2 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري 0.42 % مقابل 721.7 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة نحو 89.7 % من الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 807.9 مليارات درهم في نهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.3 % بما قيمته 83.2 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغ نحو 353.6 مليار درهم للبنوك في أبوظبي، و99 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 667.9 مليار درهم أو 82.7 % من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية نوفمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 140 مليار درهم بما يعادل 17.3 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز