29 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي خلال 5 جلسات نحو 29 مليار درهم، بدعم عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.096 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.125 تريليونات أمس، منها 2.537 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و588.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وعلى المستوى اليومي، واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات الجمعة، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم.

ونجح 63 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، الجمعة، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 41 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و22 سهماً في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.115 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس إلى 3.125 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.45 مليار درهم منها 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و222.88 مليون درهم في سوق دبي، وتم التداول على نحو 252.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.6 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.76% ليغلق عند 9850.57 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.74% ليغلق عند 9931.09 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام 0.52% أو 17.65 نقطة ليغلق عند 3382.9 نقطة.

وصعد سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.1% بعد يوم من إعلان الشركة زيادة 30% في الأرباح السنوية الصافية إلى 1.30 مليار درهم.

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