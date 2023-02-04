«اتصالات» ترفع حصتها في «فودافون» إلى 13 %

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قالت مجموعة اتصالات «&e» إنها رفعت حصتها في شركة فودافون إلى 13% من رأس مال الشركة، وأوضحت في إفصاح إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع حصتها عبر النسبة الجديدة إلى 3.537.7 ملايين سهم.

وكانت «اتصالات» قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي بأن حصتها في رأس فودافون ارتفعت11% مقارنة بالنسبة الأولى في صفقة الاستحواذ التي أبرمتها في مايو من عام 2022 بقيمة 4.4 مليارات دولار واستحوذت فيها على 9.8 % من رأس المال وبواقع 2.766 مليون سهم، فيما ذكرت المجموعة حينذاك تطلعاتها التوسع باستثماراتها عبر أنشطة فودافون، التي تمتلك أعمالاً وأنشطة في العديد من الأسواق الأفريقية، موضحة أن استثمارها في فودافون يأتي للاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات الخدمات الرقمية.

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