يناير يشهد تسجيل أعلى معاملات عقارية بدبي منذ عقد

المصدر: دبي - البيان

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أكدت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية، على الازدهار المطرد لسوق العقارات في دبي. وتم تسجيل أعلى معدل في حجم وقيمة المعاملات منذ عقد من الزمان.

ووفقاً لهذه البيانات فقد سجلت تصرفات شهر يناير زيادة بلغت 128.5% على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 9,800 مقارنة بـ 5,739 صفقة في يناير 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 28 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بأكثر من 178% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. بينما شهدت قيمة المعاملات على العقارات الجاهزة زيادة بنحو 42% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 16 مليار درهم، مقارنة بـ 11.4 ملياراً في يناير 2022.

شقق وفلل

ووفقاً للأرقام التي كشفتها بيانات «بروبرتي فايندر» فإن 59% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 41% بالفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). أما الراغبون في الإيجار، فقد أشارت بيانات البحث إلى أن نحو 80% من الباحثين عن الإيجار يبحثون عن استئجار شقق، بينما يبحث 20% منهم عن فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

واستحوذت العقارات المفروشة على 46% من طلب السوق، بينما تركز 54% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. ويبحث 66% من المستأجرين عن وحدات مفروشة، بينما يميل 34% إلى الوحدات غير المفروشة.

كذلك كشفت البيانات أن 41% يبحثون عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، تليها وحدات مكونة من غرفتي نوم. وفي المقابل، يبحث 54% من المستأجرين عن وحدات بغرفة نوم واحدة، يليهم 29% يبحثون عن وحدات بغرفتي نوم.

وشهد يناير 2023 أعلى أداء في معاملات بيع العقارات الجاهزة والمعاملات العقارية على الخارطة، حيث سجل حجم معاملات العقارات الجاهزة زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي، بعد أن سُجلت أكثر من 4,800 معاملة.

كذلك حققت معاملات البيع على الخارطة أداءً رائعاً، مسجلة زيادة بنسبة 90% على أساس سنوي، بعد تنفيذ أكثر من 5,000 معاملة، مقارنة بـ 3,086 في يناير 2022.

كما زادت قيمة المبايعات بنحو 130%، محققة أكثر من 12.1 مليار درهم، مقابل 5.3 مليارات في ذات الفترة من العام الماضي. وتعد هذه الأرقام الأعلى في حجم وقيمة المعاملات العقارية على الخارطة لشهر يناير خلال العقد الماضي.

وواصل سوق العقارات في دبي الحفاظ على زخمه في معاملات البيع، حيث شهد الأداء المتسارع للسوق في شهر يناير، إضافة رقم قياسي جديد بعد أن سجلت مبايعات الربع الأخير من عام 2022؛ نحو 29,205 معاملات بيع، مصحوباً بنمو مستدام في القيمة السوقية.

ارتفاع الاستثمارات

قال سكوت بوند، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: يبدو أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في مجال الاستثمارات العقارية، مدفوعة بالطلب الثابت على العقارات السكنية، والرغبة المتزايدة نحو التملك بدلاً من الاستئجار.

وقد شهدت بداية عام 2023 انطلاقة قوية، وزخماً مستمراً من العام الماضي، ومرونة متزايدة لقطاع العقارات المزدهر في دبي. وفي ضوء هذا التطور في خيارات المستهلك والأرقام القياسية التي سجلها شهر يناير، فإننا متمسكون بنظرتنا الإيجابية لقطاع العقارات متعدد الأوجه في دبي، وبسوق دبي كوجهة عقارية موثوق بها من قبل عملائنا.

واستناداً إلى بيانات «بروبرتي فايندر» فإن بعض المناطق التي تصدرت قائمة الأكثر بحثاً عن الشقق فيها لشهر يناير 2022، حافظت على ترتيبها مع مطلع العام الجاري، بما فيها دبي مارينا، وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

وكل من دبي هيلز استيت، والمرابع العربية، وأخيراً داماك هيلز (أكويا من داماك) التي تركز الإقبال عليها طلباً للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

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