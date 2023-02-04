داماك: دور مهم لـ«إمارات تاكس» في تسهيل الخدمات الضريبية

المصدر: (دبي - البيان)

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أشادت شركة داماك بدور الهيئة الاتحادية للضرائب في تسهيل وتبسيط إجراءات تحصيل الضرائب، من خلال إطلاق مرحلة «التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال» عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية الخاصة بها. وأشارت الشركة إلى أنه من خلال هذا الإجراء، ستكون خدمات الضرائب الرقمية في دولة الإمارات سهلة الوصول، كما ستمكن الشركات العاملة في الدولة من الإبلاغ بكفاءة عن ضرائب الشركات الخاصة بها.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية إن منصة «إمارات تاكس» ستسهم في تعزيز عملية توليد الإيرادات العامة التي بدورها تمكن من تمويل المزيد من التحسينات في البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والخدمات العامة واستراتيجية تنمية رأس المال البشري، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية.

وأضاف: نؤكد في داماك التزامنا في الدعم الكامل لأحدث الابتكارات الرقمية للهيئة الاتحادية للضرائب، ونقدر تفانيها في دعم المنظومة التجارية في دولة الإمارات.

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