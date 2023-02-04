وفد اقتصادي يزور المكسيك لتطوير التعاون

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

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زار وفد رفيع المستوى برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك خلال الفترة من 29 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري.

وشهدت الزيارة بحث تطوير العلاقات الثنائية والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين في قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والصناعات المتنوعة، بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية في الدولة ضمت مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وستراتا للتصنيع، وغرفة دبي، وموانئ دبي العالمية، وايليت اجرو.

وأكدت الشركات المشاركة في الوفد أهمية هذه الزيارة باعتبارها فرصة لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة. والتقى أحمد معالي الصايغ خلال الزيارة مارسيلو إبرارد، وزير الخارجية المكسيكي وعدداً من الوزراء والمسؤولين في المكسيك من ضمنهم وزراء الزراعة والثقافة والسياحة .

إضافة إلى عدد من وزراء التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة المكسيكية. وتم خلال اللقاءات مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والثقافية بما يعكس العلاقات الإماراتية المكسيكية المتميزة، والرؤية الطموحة لقيادتي البلدين الصديقين.

منتدى أعمال

وجرى عقد منتدى الأعمال الإماراتي - المكسيكي، وأكد الصايغ في كلمته الافتتاحية خلاله على التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك ما يشكل حافزاً لبحث فرص التعاون وزيادة النمو التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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