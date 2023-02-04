68 % نمو محفظة «بروفيس» لإدارة اتحادات الملاك في 2022

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بروفيس» لخدمات العقارات تحقيق نمو لافت لمحفظة إدارة اتحادات الملاك لديها بنسبة 68% خلال العام 2022.

وتضم محفظة اتحادات الملاك الخاصة بالشركة اليوم ما يقرب من 47.000 وحدة مُدارة، بعد أن شهدت نمواً كبيراً على مدار العامين الماضيين.

وفي نوفمبر 2022، أعلنت «بروفيس» استحواذها على شركة «ساجا» الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك، في خطوة تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو والتوسع.

وفي عام 2020، استحوذت «بروفيس» على شركة «باسيفيك لإدارة اتحادات الملاك» (باسيفيك الإمارات)، بينما استحوذت على شركة أستيكو لإدارة العقارات عام 2021، وبعدها أتمت الاستحواذ على أعمال اتحاد الملاك التابع لمجموعة «ميس ماكرو» (ميس) مطلع عام 2022.

وأدت تلك الصفقات إلى ارتفاع عدد الوحدات ضمن محفظة اتحادات الملاك إلى 47 ألف وحدة، في حين زاد عدد الوحدات ضمن محفظة إدارة العقارات إلى نحو 30 ألف وحدة في الإمارات والمنطقة. وتتيح صفقات الاستحواذ هذه لـ«بروفيس» الاستفادة من عائدات ثابتة مصدرها المبيعات، والتأجير، والتقييم والاستشارات العقارية والاستثمارية وأعمال منح الامتيازات التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز