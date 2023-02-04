سويس أربيان تطرح مجموعة «إكسبيرينس»

المصدر: دبي- البيان

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تقدم «سويس أربيان»، الشركة المتخصصة في صناعة العطور بالإمارات مجموعة عطور«إكسبيرينس» كهدية مميزة بمناسبة عيد الحب. وتعتبر «اكسبيرينس» هدية مثالية لمحبي العطور من الذكور والإناث، فضلاً عن أنّها مثالية للاستخدام أثناء التنقل.

تحتوي المجموعة على 3 زجاجات عطور سعة 10 مل من أكثر الروائح المحبوبة للعلامة التجارية، بالإضافة إلى حامل ذهبي مُصمّم بشكلٍ رائع. وتأتي المجموعة في صندوق أنيق وجذاب.

وترضي المجموعة جميع أذواق من يفضل الروائح الخشبية أو الزهرية أو المسكية أو الحارة، وهي متوفرة في 5 خيارات ومعبأة بزجاجة قابلة لإعادة التعبئة سهلة الحمل وصغيرة بما يكفي لاصطحابها أينما ذهبت. ومُزيناً بطلاء ذهبي، ينزلق البخاخ العملي والمناسب للسفر والأنيق بسهولة في الحقيبة أو الجيب.

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