ياس أبوظبي تعلن الفائز بـ«أفضل وظيفة في العالم»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي اسم الفائز بمسابقة «أفضل وظيفة في العالم» وسفيرها لشؤون الجزيرة، وذلك بعد مرور أسبوعين من تلقيها آلاف الطلبات من أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة.

ونجح أياكس بدر من الأرجنتين والمتخصص في التسويق والمقيم بالإمارات، في إقناع اللجنة بأنه أكثر من مؤهل لشغل «أفضل وظيفة في العالم». وقامت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة لمجموعة ميرال، بتقديم الجائزة للفائز في مقر حلبة مرسى ياس.

وأثبت أياكس كفاءته ومؤهلات واعدة لتطوير الجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل على الإطلاق. وسبق أن أعلنت الجزيرة عن جائزة نقدية 100 ألف دولار للفائز مع إقامة فندقية فاخرة وغيرها من التجارب المميزة والتي سيستفيد منها لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية تقدم أفضل تجارب السياحة والترفيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز