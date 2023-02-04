مشروع لـ«الأحواض الجافة» و«آكر سوليوشنز» في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، إطلاق مشروع مشترك مع شركة «آكر سوليوشنز» لتحديث سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لحقل «روزبانك» للنفط والغاز في المملكة المتحدة.

ويجمع المشروع المشترك بين نقاط القوة والموارد والخبرات المتميزة لدى الأحواض الجافة العالمية في مجال الخدمات البحرية ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة، وحلول ومنتجات وخدمات شركة «آكر سوليوشنز» المتكاملة، بهدف تلبية متطلبات قطاع الطاقة العالمي.

وتضمن المشروع المشترك توقيع أول اتفاقية مع شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»، المجموعة العالمية لخدمات البنية التحتية للطاقة، بهدف تحديث وتجديد وتحويل سفينة «بتروجارل نار» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ إلى العمل بالطاقة الكهربائية، والتي ستعاود الإبحار في حقل «روزبانك» بعد انتهاء العمل بالتحديثات التي ستبقيها قيد التشغيل في حقل النفط والغاز لمدة 25 عاماً دون الحاجة إلى الرسو في الأحواض الجافة.

جرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لـشركة «دي بي ورلد» في دبي، من قبل سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وستورلا ماغنوس، نائب الرئيس التنفيذي للمنصات والمرافق في شركة «آكر سوليوشنز»، وآرني هيغن تيرنكفيست، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «ألتيرا إنفراستركتشر».

وستقوم شركة «آكر سوليوشنز» بعمليات التصميم التفصيلي وشراء المعدات للسفينة في النرويج، في حين ستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية مسؤولية أعمال التصنيع والبناء في حوض بناء السفن الخاص بها في دبي. وترسو سفينة «بتروجارل نار» حالياً في حوض «آكر سوليوشنز» في النرويج، وستبقى هناك حتى يتم سحبها إلى دبي، في وقت لاحق من العام الجاري. ومن المقرر إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع بنهاية 2025.

شراكة واستدامة

وقال سلطان أحمد بن سليم: يمثل المشروع بين الأحواض الجافة العالمية وشركة «آكر سوليوشنز» خطوة مهمة نحو تقديم حلول هندسية وإنشائية بحرية عالمية المستوى لقطاع الطاقة العالمي، إذ نحتاج إلى مثل هذه الشراكات التعاونية والذكية لضمان مواصلة الإنتاج المستدام ونقل المعدات والسفن بنجاح في المستقبل.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: يعد المشروع المشترك بين الأحواض الجافة العالمية وشركة «آكر سوليوشنز» الذي يستند إلى علاقة العمل القوية وتناغم التوجهات مع شركائنا، فرصة للجمع بين نقاط القوة والقيم المشتركة لدى الشركتين، ما سيوفر للسوق العالمي مجموعة من الحلول المتميزة في الهندسة والمشتريات والإنشاء.

من جهته، قال كجيتل ديجري، الرئيس التنفيذي لشركة «آكر سوليوشنز»: يعتبر التعاون والشراكات المتميزة ركيزة أساسية لنهج عملنا. ونتطلع من خلال هذا المشروع المشترك مع الأحواض الجافة العالمية كشريك عالمي لنا إلى تطوير الحلول المبتكرة ومواصلة تعزيز علاقتنا الراسخة طويلة الأمد، عبر تحقيق تعاوننا المشترك في مشروع تطوير حقل «روزبانك» للنفط والغاز.

وقال آرني هيغن تيرنكفيست، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «ألتيرا إنفراستركتشر»: يسعدني توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن شركة «ألتيرا»، بصفتي مالكاً لسفينة «بتروجارل نار» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، والتي ستبقى قيد التشغيل لمدة تصل إلى 25 عاماً في ظروف شديدة القسوة في البحار. وأعتبر هذا التعاون المشترك نقطة انطلاق لعلاقة قوية وطويلة الأمد مع الأحواض الجافة العالمية.

وتقوم شركة الأحواض الجافة العالمية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، بإنجاز أكثر من 300 مشروع في ساحة السفن التابعة لها في دبي، والتي تقع بجوار ميناء راشد على مساحة تتجاوز 200 هكتار، وتضم 3 أحواض للسفن، ورصيفاً عائماً مع أكبر حوض يمكنه التعامل مع أضخم السفن في العالم، ولديها مرسى يتجاوز طوله 3.700 متر. كما تمتاز الأحواض الجافة العالمية بوجود رافعة عائمة تم تشييدها للتعامل مع رفع كل أنواع العمليات الثقيلة التي تزن نحو 2.000 طن متري.

وتقدم شركة «آكر سوليوشنز» منتجات وخدمات متكاملة لقطاع الطاقة العالمي، وتعمل على تمكين إنتاج النفط والغاز بانبعاثات منخفضة، كما تطور حلولاً متدّدة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. ومن خلال الجمع بين الحلول الرقمية المبتكرة والتنفيذ المدروس للمشاريع، تساهم «آكر سوليوشنز» بتسريع التحول نحو إنتاج الطاقة المستدامة. وتضم الشركة حوالي 14.000 موظف من أكثر من 20 دولة حول العالم.

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