«إثراء ديرة» يحتفل برأس السنة الصينية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع إثراء ديرة، المجتمع النابض بالحياة، الذي يضم الوحدات السكنية والتجارية والشقق الفندقية ومحال البيع بالتجزئة، وموطن توسعة سوق الذهب في دبي، إطلاق حملة «تسوق واربح» خلال الاحتفالات برأس السنة الصينية، وتوفر الحملة الترويجية عروضاً حصرية وجوائز كبرى حتى 5 فبراير.

ويمكن للمتسوقين بدء عام الأرنب بحظوظ وفيرة، حيث تتوفر لديهم فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100000 درهم. يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من العديد من العروض الحصرية والخصومات الكبرى في أكثر من 500 من منافذ البيع المشاركة، والتي تضم متاجر المجوهرات والعطور ومتاجر الملابس والأحذية والصيدليات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الواقعة في جميع أنحاء المشروع، عند إنفاق ما بين 50 إلى 1000 درهم للدخول في السحوبات المختلفة.

وعند إنفاق 50 درهماً أو أكثر يمكن للمتسوقين ربح قسائم سفر بقيمة 25000 درهم، بينما في فئة الجوائز الكبرى، وعند التسوق بقيمة 1000 درهم أو أكثر الفوز سيحصل المتسوقون على فرصة لربح قسائم مجوهرات بقيمة 75000 درهم.

وقال لاكلان جايد المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي: رأس السنة الصينية هي مناسبة سعيد ومهمة لجميع عملائنا من جنوب شرق آسيا. وللاحتفال معهم بالعام الجديد، يسعدنا إطلاق حملتنا الترويجية «تسوق واربح»، والتي تمنح فرصة للمتسوقين لبدء عام الأرنب، والذي يرمز إلى الجمال والازدهار والروح الطيبة، بجوائز كبرى وحظوظ وفيرة.

وأضاف: نعزز قطاع التجزئة في مشروع إثراء ديرة، ونمنح الزائرين فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من الزوار على اكتشاف مجموعة من العروض الحصرية بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة.

وتضم منطقة ديرة امتداد سوق الذهب في دبي، شيرينا بلازا، عوشة بلازا، ون ديرة، شما بلازا، وموزة بلازا، وغيرها. ولمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسلسلة تم تخصيص مساحات واسعة لمواقف السيارات متعددة الطوابق بالإضافة إلى مواقف السيارات الأخرى في جميع أنحاء المشروع.

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