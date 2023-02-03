29 مليار درهم المكاسب الأسبوعية للأسهم المحلية

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري وربح رأس مالها السوقي ما يربو على 29 مليار درهم مدعومة بتوالي إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سخية عن العام الماضي 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.096 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.125 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.537 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و588.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحققت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب قوية خلال الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.96 في المئة، ليغلق عند 9850.57 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.98 في المئة ليبلغ مستوى 9931.09 نقطة، ليصعد المؤشران بأكبر وتيرة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 1.61 في المئة أو ما يعادل 53.7 نقطة ليغلق عند مستوي 3382.9 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر في 11 أسبوعاً منذ 14 نوفمبر الماضي، بدعم رئيس من صعود مؤشر القطاع المالي بنسبة ناهزت 3.1 في المئة والصناعي بنسبة 2.26 في المئة.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع ناهزت 9.4 مليار درهم، موزعة بواقع 8 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.6 مليار سهم.

وتدعم سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أي آند" بنسبة 8.6 في المئة و"أبوظبي الأول" 3.68 في المئة و"بروج" 3.08 في المئة و"أدنوك للحفر" 2.73 في المئة و"طاقة" 2.56 في المئة و"الدار" 2.3 في المئة و"أغذية" 2.2 في المئة و"موانئ أبوظبي" 0.5 في المائة.

وزاد سهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 5.6 في المائة، مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنسبة 23 في المئة إلى 6.434 مليار درهم مع توصية بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 55 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي 2022.

وارتفع سهم "أبوظبي الإسلامي" 6.5 في المئة مع إعلان البنك تحقيقه ارباحاً صافية بنحو 3.6 مليار درهم مع توصية بتوزيع 49 فلساً للسهم، فيما زاد "أغذية" بنسبة 2.2 في المئة بعد إعلان الشركة ارتفع صافي أرباحها بنسبة 14 في المئة إلى 247 مليون درهم في 2022.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بنحو 2.4 مليار درهم، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً نحو 820.6 مليون درهم، ثم "الفا ظبي القابضة" بسيولة جاوزت 759 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 4.2 في المئة و"إعمار للتطوير" 3.8 في المئة و"العربية للطيران" 3.6 في المئة و"أرامكس" 1.68 في المئة و"دبي للاستثمار" 3.16 في المئة و"إمباور" بنسبة 5.4 في المئة و"تبريد" 1.44 في المئة و"دو" 1.15 في المائة.

واستحوذ "إعمار العقارية" على نصيب الأسد من إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنحو 423.1 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 278.8 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة جاوزت 144.8 مليون درهم.

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