963.7 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 963.7 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 244 مبايعة بقيمة 719.42 مليون درهم منها 43 مبايعة أراض بقيمة 222.88 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 496.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 148.52 مليون درهم منها 4 رهون أراض بقيمة 3.73 ملايين درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 144.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 27 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 95.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.

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