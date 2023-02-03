مجموعة ألف تطرح وحدات جديدة في «أريم 3» من مشروع حيّان

المصدر: وام

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أطلقت مجموعة ألف - الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة - وحدات سكنية جديدة في المرحلة الأخيرة من حي "أريم" في المشروع السكني "حيّان" بالشارقة.

ويتماشى مشروع "حيّان" مع رؤية الاستدامة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال توفير أراض مخصصة للمزروعات العضوية والمساحات الخضراء الكثيفة داخل المجمع السكني ما يدعم تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

وقالت مجموعة ألف إن النجاح الباهر الذي حققه "أريم 1 و 2" من مشروع "حيّان" دفع المجموعة للكشف عن الوحدات الجديدة في آخر مرحلة من "أريم" ونسعى دائماً لتقديم أفضل الميزات في مشاريعنا السكنية حيث نهدف لتلبية رغبات المستثمرين للعيش في منازل تضم كافة أساليب الراحة والرفاهية عبر تزويدهم بأرقى الوحدات السكنية.

ويتكون مشروع أريم من 848 وحدة موزعة على ثلاث مراحل كما يضم المشروع أكبر حديقة مجتمعية في إمارة الشارقة تمثل معياراً جديداً للحياة الحضارية حيث يوفر المجمع السكني للمقيمين فيه فرصة العيش برفاهية وراحة حيث تتمتع الفلل الذكية بخصوصية فائقة وأفضل استخدام للمساحة وأفضل إنارة داخلية بهدف تقديم حياة أفضل للمقيمين.

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