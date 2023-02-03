شراكة بين الأحواض الجافة العالمية و"آكر سوليوشنز" لتطوير الإنتاج في حقل "روزبانك" بالمملكة المتحدة

المصدر: وام

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة "آكر سوليوشنز" لتحديث سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لحقل "روزبانك" للنفط والغاز في المملكة المتحدة.

ويجمع المشروع المشترك الجديد بين نقاط القوة والموارد والخبرات المتميزة لدى الأحواض الجافة العالمية في مجال الخدمات البحرية الرائدة ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة، إلى جانب حلول ومنتجات وخدمات شركة "آكر سوليوشنز" المتكاملة، بهدف تلبية متطلبات قطاع الطاقة العالمي.

وتخلل المشروع المشترك بين شركتي "الأحواض الجافة العالمية" و"آكر سوليوشنز" توقيع أول اتفاقية مع شركة "ألتيرا إنفراستركتشر"، المجموعة العالمية الرائدة في خدمات البنية التحتية للطاقة، بهدف تحديث وتجديد وتحويل سفينة "بتروجارل نار" العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ إلى العمل بالطاقة الكهربائية، والتي ستعاود الإبحار في حقل "روزبانك" بعد انتهاء العمل بالتحديثات التي ستبقيها قيد التشغيل في حقل النفط والغاز لمدة 25 عاماً دون الحاجة إلى الرسوّ في الأحواض الجافة.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة "دي بي ورلد" في دبي، من قبل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، وستورلا ماغنوس، نائب الرئيس التنفيذي للمنصات والمرافق في شركة "آكر سوليوشنز"، وآرني هيغن تيرنكفيست، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "ألتيرا إنفراستركتشر".

وستقوم شركة "آكر سوليوشنز" بعمليات التصميم التفصيلي وشراء المعدات للسفينة في النرويج، في حين ستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية مسؤولية أعمال التصنيع والبناء في حوض بناء السفن الخاص بها في دبي.

وترسو سفينة "بتروجارل نار" حالياً في حوض "آكر سوليوشنز" في النرويج، وستبقى هناك حتى يتم سحبها إلى دبي، في وقت لاحق من عام 2023 .. ومن المقرر إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع بحلول نهاية عام 2025.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، إن المشروع المشترك بين الأحواض الجافة العالمية وشركة "آكر سوليوشنز"، خطوة هامة نحو تقديم حلول هندسية وإنشائية بحرية عالمية المستوى لقطاع الطاقة العالمي، لضمان مواصلة الإنتاج المستدام ونقل المعدات والسفن بنجاح في المستقبل.

واعتبر الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، أن المشروع المشترك يشكل فرصةً للجمع بين نقاط القوة والقيم المشتركة لدى الشركتين، ما سيوفر للسوق العالمي مجموعة من الحلول المتميزة في الهندسة والمشتريات والإنشاء.

وأكد كجيتل ديجري، الرئيس التنفيذي لشركة "آكر سوليوشنز"، أن التعاون والشراكات المتميزة ركيزتان أساسيتان لنهج العمل، مشيرا إلى أن الأحواض الجافة العالمية شريك عالمي يساهم في تطوير الحلول المبتكرة ومواصلة تعزيز العلاقات الراسخة طويلة الأمد.

وأعرب آرني هيغن تيرنكفيست، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "ألتيرا إنفراستركتشر"، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، الذي يمثل نقطة انطلاق لعلاقة قوية وطويلة الأمد مع الأحواض الجافة العالمية، مشيرا إلى أن سفينة "بتروجارل نار" العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ ستبقى قيد التشغيل لمدة تصل إلى 25 عاماً في ظروف شديدة القسوة في البحار.

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