الإمارات الثالثة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك طبقاً لتقرير جديد لـ«بوسطن كونسلتينج جروب» حمل عنوان «خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد التقرير أن الخدمات الحكومية الرقمية صارت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة، مشيراً إلى أن تطبيق النهج الرقمي وتوفير خدماته على نحو فائق النمو، بالإضافة إلى تزايد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، قد ارتقى بمكانة الدولة لتصبح في المرتبة الثالثة عالمياً.

وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارات ليبلغ معدل 79% خلال العام 2022. كما شهدت عروض الخدمات الرقمية في الإمارات إقبالاً إيجابياً.

حيث أظهر سكان الدولة انفتاحاً كبيراً فيما يخص اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة على نحو مستمر. وصرح 62% من المشاركين أنهم استفادوا من ميزات الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 49% فقط.

وقال رامي مرتضى، الشريك ومدير عمليات التحول الرقمي في بوسطن كونسلتينج جروب: شهد العام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة كوفيد- 19، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء.

وفي الواقع، وتجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر انتشاراً في دول مجلس التعاون واقع التحولات العالمية، حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا المرتبة #1 على صعيدي المنطقة والعالم.

وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما فيها الإمارات) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً وأهمية- بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفيروس كوفيد- 19.

ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل- والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام مقارنةً بالمعدلات العالمية السائدة، حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة.

وتتوقع الغالبية العظمى من سكان دول مجلس التعاون الحصول على خدمات حكومية متطورة، تنافس الخدمات التي تقدمها الشركات العالمية الخاصة، أو الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي. وتشمل هذه التوقعات القدرة على ملء النماذج تلقائياً بالبيانات المتاحة للعملاء، وتخصيص عروض إضافية أو التوصية باستخدامها، وصولاً إلى أتمتة المهام المعقدة، مثل، إجراء حجوزات السفر أو الموافقة على القروض.

مثال ناجح

وقال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: يعتبر تطبيق DubaiNow الرقمي من الأمثلة الناجحة الحالية على صعيد المنطقة.

حيث توفر المنصة أكثر من 120 خدمة حكومية، ما يتيح القدرة على تخصيص الخدمات، وتلقي الإشعارات بأهم الفعاليات والمواعيد بالنسبة للمستخدمين وتواريخ دفع المستحقات وغيرها من الإشعارات الروتينية الهامة. ومن المتوقع أن تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية أكثر انتشاراً في عالم الخدمات الحكومية الرقمية مستقبلاً في الإمارات.

كما سلطت دراسة مواطني الحكومة الرقمية الضوء على مجموعة من النتائج الأخرى، حيث شملت المواطنين والمقيمين في 40 دولة، بالإضافة إلى 26 خدمة حكومية رقمية وحوالي 30.000 مشاركة فردية. وأدت نتائجها إلى تعزيز الوعي بأفضل الاتجاهات والممارسات ذات الصلة بالخدمات الحكومية الرقمية.

وأضاف ليتينغ: تعزز الإمارات مبادراتها لدفع مسار النمو في الأسواق، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي (2017)، وبالتزامن مع استعداد القطاع للنمو على نحو غير مسبوق وصولاً إلى قيمة 118.6 مليار دولار بحلول 2025.

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