«الشارقة للابتكار» يختبر سيارة سباق تسير بالطاقة الشمسية

المصدر: ( الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بعرض اختبار تجريبي لسيارة السباق «ميجالوكس» التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء.

وتأتي السيارة بتصميم فريد يشبه القارب تم تجميعها وتركيبها في المجمع من قبل فريق من جامعة جون فون نيومان الهنغارية الذي طور المركبة الشمسية، ليتم تقديم السيارة بشكل احتفالي للجمهور في حفل حضره مسؤولون من المجمع والمدينة الجامعية والجامعة الأمريكية في الشارقة. وانطلقت السيارة من مقر المجمع باتجاه المدينة الجامعية في الشارقة لتستقر في حرم الجامعة الأمريكية.

حيث كان في استقبال السيارة وفريق الاختبار والتطوير من جامعة جون فون الدكتورة سوزان مام، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة وبحضور حسين المحمودي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد طلبة الجامعة. وتستقبل السيارة الطاقة من سطح لوح شمسي مساحته 6 أمتار مربعة، وتم تجهيز السيارة ذات الدفع الواحد بنظام فرملة هيدروليكي ثنائي الدائرة. ويبلغ وزن السيارة 160 كجم. وتحتوي على جسم بلاستيكي وهيكل مصنوع من ألياف الكربون لتسير بسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة كمرحلة تجريبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز