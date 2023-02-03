العمل على منصة موحدة وتشريعات جديدة لتطوير قطاع النقل البحري في الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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تعمل الإمارات على إعداد تشريعات وقوانين جديدة ومنصة رقمية موحدة تستهدف تسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين ومواكبة نمو وتطور القطاع البحري.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية:

«عندما نسترجع ما مر به العالم في السنوات الثلاث الماضية، يمكننا القول إن الصناعة البحرية قد قامت بدور في غاية الأهمية للمحافظة على النمو الاقتصادي رغم التحديات.

وفي حين عانت الموانئ في معظم أنحاء العالم من ازدحام السفن، أظهرت الموانئ الوطنية قدرتها المتميزة على مناولة كميات هائلة من البضائع للحفاظ على تدفق التجارة عبر دول المنطقة، وقد مكّن ذلك القطاع البحري في الإمارات من تحقيق أكثر من 90 مليار درهم».

وأضافت في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي لفعالية بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث المتخصص في شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع في المنطقة: «تعاون أكثر من 27 ألف شركة بحرية في الدولة أسهم في هذا النجاح غير المسبوق. وما من شك أن مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط كان له دور كبير في جمع القطاع بمختلف فئاته».

مواكبة النمو

وقال الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «إن هناك قوانين وتشريعات قيد الإعداد حالياً، ووصلت إلى مراحل متقدمة، تستهدف مواكبة نمو وتطور القطاع البحري في الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التشريعات حال إقرارها من قبل الجهات الرسمية».

وأضاف أنه يتم العمل حالياً على مشروع التحول الرقمي، الذي يتضمن إنشاء نافذة موحدة يتم من خلالها تقديم كل خدمات قطاع النقل البحري».

ويقام مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، من 13 إلى 14 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «من المتوقع حضور أكثر من 4000 زائر، وما يزيد على 125 عارضاً، ونتطلع إلى مشاركة الخبراء من أكثر من 2100 شركة».

وستكون «دي بي ورلد» الميناء المضيف لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط مجدداً، للعام الرابع على التوالي. وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس للموانئ والمحطات في «دي بي ورلد - الإمارات»، خلال المؤتمر الصحافي، المساعي الحثيثة لـ«دي بي ورلد» من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع.

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