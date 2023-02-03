القيمة السوقية للبورصات العربية تتجاوز 4.1 تريليونات

المصدر: (أبوظبي – وام)

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كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنحو 22.6 مليار دولار أو ما نسبته 0.6% مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4 تريليونات و106 مليارات و974 مليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل نحو 4 تريليونات و84 ملياراً و404 ملايين دولار في الأسبوع السابق عليه.

وأشارت النشرة إلى أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 684.7 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.2 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.707 تريليونات دولار، وبورصة قطر 173.17 مليار دولار وبورصة الكويت 153.16 مليار دولار، وسوق مسقط 61.2 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 52 مليار دولار والبورصة المصرية 36.15 مليار دولار وبورصة البحرين 30.7 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 27.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.89 مليارات دولار، وسوق دمشق 2.36 مليار دولار.

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