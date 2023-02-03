1.3 مليار درهم أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» بنمو 30 %

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، إحدى كبرى الشركات للهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نمواً في صافي أرباحها بـ 30 % خلال 2022، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباحها البالغ 1 مليار درهم خلال 2021، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع.

كما حققت المجموعة نمواً في إيراداتها بـ 35 %، لتصل إلى 10.7 مليارات درهم إماراتي بنهاية 2022، مقارنة بإيرادات قدرها 7.9 مليارات درهم خلال 2021. وقفز إجمالي أصول المجموعة ليتجاوز 16 مليار درهم، بزيادة قدرها 24 % مقارنة بالعام 2021.

وتمكنت المجموعة من تعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً، مع الفوز بعقود تجاوزت قيمتها 9.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، بينما تواصل مسيرة نموها خلال 2023 وسط مؤشرات إيجابية عن نمو الأعمال.

نتائج متميزة

وخلال الربع الأخير من 2022، حققت المجموعة نتائج متميزة، إذ قفزت الأرباح الصافية 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لتصل إلى 601 مليون درهم، بينما ارتفعت الإيرادات بـ 84 % لتصل إلى 4.6 مليارات درهم.

وقال محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: بالنظر إلى عام 2023، نتطلع إلى مواصلة تحقيق مستويات صحية من النمو، وإنجاز المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والإتقان والمشاركة بفاعلية في البنية التحتية للاقتصادات وتعزيز قدراتنا في دعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، لا سيما مع إعلان الإمارات 2023 عام الاستدامة، واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28).

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 54 مليار درهم، ونتطلع إلى مضاعفة قيمتها لا سيما في ظل تزايد طاقتنا الاستيعابية وقدرتنا على إنجاز مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً، مع التطوير المستمر لأسطولنا البحري وتبني أحدث الحلول التكنولوجية. كما أن الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وتوحيد أعمالنا في مجموعة قوية منحنا الأفضلية في المنافسة على الفرص المتاحة، والفوز بعقود أكثر وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز