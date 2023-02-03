5.1 مليارات درهم أرباح «بروج» في 2022 و3.58 مليارات توزيعات للمساهمين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة بروج بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، نتائجها المالية للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وللربع الرابع من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات بشكل جيد بفضل النمو القوي في حجم المبيعات على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم) فيما بلغ صافي أرباح العام 1.4 مليار دولار (5.1 مليارات درهم)، بما يتماشى مع توقعات السوق وصموده بشكل جيد على الرغم من بيئة السوق الصعبة بشكل عام.

وحققت بروج زيادة في الإيرادات بـ 8.2 % لتصل إلى 6.7 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بـ 14.9 %.

برنامج

واستكمالاً لجهودها في خفض التكلفة في 2022، أعلنت بروج بي إل سي، إطلاق برنامج عالي التأثير لتعزيز القيمة وتحقيق وفورات، وذلك من خلال مبادرات فعالة لخفض التكلفة بما يصل إلى 400 مليون دولار. وانطلاقاً من تنافسيتها العالية ووضعها المالي القوي واستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو المستدام، فقد فوض مجلس إدارة بروج إدارتها التنفيذية باستكشاف فرص نمو جديدة عبر التوسع الدولي.

وقال هزيم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: نتائجنا المالية القوية تعكس مرونة أعمالنا وكفاءتها وتؤكد قدرتنا على تحقيق نمو قوي في المبيعات والإيرادات رغم تحديات السوق.

وبينما نتطلع إلى عام 2023 والأعوام المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة للتوسع في دولة الإمارات ودولياً، بما يعزز استراتيجيتنا للنمو طويل الأجل ومكانتنا كمنتج عالمي رائد للبولي أوليفينات.وبالنسبة للربع الأخير 2022 بلغ صافي الربح 247 مليون دولار (908 ملايين درهم) .

توزيعات

وبفضل تدفقاتها النقدية الجيدة وأدائها التشغيلي القوي، تؤكد «بروج» التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار (3.5 مليارات درهم) كتوزيعات أرباح للمساهمين بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم) على الأقل للسنة المالية 2023. كما قامت الشركة بدفع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار (2.1 مليار درهم) للمساهمين أكتوبر الماضي.

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