«دي بي ورلد» تفوز بمناقصة لتطوير محطة ضخمة للحاويات بميناء «ديندايال» في الهند

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» فوزها بعقد امتياز مهم لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة في ميناء «ديندايال» في ولاية جوجارات، على الساحل الغربي للهند.

ويتضمن المشروع بناء محطة حاويات ضخمة في ميناء «تونا تكرا» من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند. وعند اكتماله، ستشمل المحطة رصيفاً بطول 1100 متر.

حيث ستكون قادرة على التعامل مع السفن التي تنقل ما يزيد على 18000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بقدرة استيعابية إجمالية لمناولة 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وحصلت «دي بي ورلد» على عقد التطوير من سلطة ميناء «ديندايال» على أساس نظام البناء والتشغيل والنقل.

وستتيح المحطة الجديدة عند إنجاز العمل فيها تعزيز النمو في مناولة الحاويات في الهند، بهدف تلبية متطلبات الصادرات والواردات من شمال وغرب ووسط الهند، ما يقلّل التكاليف اللوجستية ويرفع مستوى الكفاءة عبر سلاسل التوريد. ويأتي هذا المشروع الاستثماري استكمالاً لمبادرات الحكومة الهندية، مثل برنامج الخطة الرئيسية الوطنية لتطوير البنية التحتية ـ «بي إم جاتي شاكتي».

والسياسة الوطنية للخدمات اللوجستية التي تم وضعها من أجل التركيز بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية اللوجستية متعددة الوسائط لتعزيز النمو الاقتصادي. وتأتي الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة «دي بي ورلد» في الموانئ والمحطات في الهند، متماشية مع رؤية الحكومة الهندية 2047 الهادفة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع بواقع 4 أضعاف في موانئ البلاد.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: تمثل الهند أرض الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في سلاسل القيمة الأكثر تكاملاً التي تحمل إمكانات وفرص نمو مهمة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية الهندية.

وستكون «دي بي ورلد» من خلال تطوير محطة حاويات ضخمة في ميناء «تونا تكرا» في ولاية جوجارات، في وضع جيد لاقتناص هذه الفرص وزيادة الربط التجاري بشكل أكبر لشمال وغرب ووسط الهند بالتجارة العالمية، وتحقيق العوائد لجميع أصحاب العلاقة.

وبالتالي، تعد خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز جهودنا الجماعية مع الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، للاستفادة من خبراتنا المتميزة طويلة الأمد في مجال البنية التحتية اللوجستية، ومعرفتنا العميقة بالسوق المحلي التي تسهم بشكل كبير في تعزيز سلسلة التوريد الهندية.

من جهته، قال ريزوان سومار، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - شبه القارة الهندية وأفريقيا جنوب الصحراء»: فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع سلطة ميناء «ديندايال»، والتعاون معها بشأن تطوير محطة الحاويات الضخمة الجديدة في تونا تكرا.

وسيتم إنشاء محطة الحاويات الجديدة وتجهيزها بأحدث المرافق المتطورة على مساحة تبلغ حوالي 63 هكتاراً، مع ربطها بمنطقة داخلية خلف الميناء عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وممرات الشحن المخصصة.

وتشغل «دي بي ورلد» حالياً 5 محطات بحرية، اثنتين في مومباي، وواحدة في موندرا وكوتشين وتشيناي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. ولكن مع إضافة محطة حاويات «تونا تكرا»، ستبلغ سعة مناولة البضائع في مرافق «دي بي ورلد» حوالي 8.19 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

بالإضافة إلى 7 محطات داخلية متعددة الوسائط مرتبطة بشبكة السكك الحديدية التابعة للشركة، مع مرافق التخزين المبرّد ومحطات شحن الحاويات. وتعمل أيضاً على تطوير ثلاث مناطق اقتصادية من الطراز الحديث في مومباي وكوتشين وتشيناي.

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