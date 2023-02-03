مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين غرفتي رأس الخيمة و«فادودارا» الهندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت غرفة تجارة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة «فادودارا»، حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك على هامش زيارة وفد غرفة رأس الخيمة إلى مدينة كوجارات الهندية، للمشاركة بمعرض «إكسبو غرفة تجارة وصناعة فادودارا» في دورته الحادية عشرة.وشملت مذكرة التعاون، التي وقعها من جانب غرفة رأس الخيمة يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومن جانب غرفة «فادودارا» رئيسها M. D. Patel، تبادل المعلومات التجارية والخبرات الاستثمارية، وتطوير مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا، وتنظيم المعارض وتبادل البعثات التجارية ودعم رجال الأعمال من الغرفتين، وتنسيق الجهود بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين. وأكد يوسف إسماعيل أن مذكرة التفاهم هي إحدى ثمار الزيارة الناجحة للوفد التجاري لغرفة رأس الخيمة إلى معرض «إكسبو غرفة تجارة فادودارا».

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