غرفة عجمان تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: عجمان - وام

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الشركاء لعام 2022، لتكريم شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والجهات الخاصة، تقديراً لمساهمتهم في إنجازات ومشاريع الغرفة خلال العام الماضي.

حضر حفل التكريم الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومحمود عثمان أبوالشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومديرو ومسؤولو الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركاء الغرفة. وأكد سالم السويدي على أهمية ملتقى شركاء غرفة عجمان لعام 2022 باعتباره فرصة لتجديد علاقات الشراكة والتكامل، ومنصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لتعاون أكثر ثراءً وتميزاً خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة في دعم سمعة وتنافسية الاقتصاد في عجمان ودولة الإمارات بشكل عام.وأوضح أن عجمان في ظل قيادتها الرشيدة عززت تواجدها على خريطة جذب الاستثمارات المباشرة عالمياً، وأرست دعائم بيئة اقتصادية رائدة ومستدامة وداعمة لنمو أعمال القطاع الخاص.

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