«أدنوك» توقع اتفاقيات مع 23 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة 17 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أدنوك»، أمس، توقيع اتفاقيات مع 23 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية بقيمة 17 مليار درهم (4.63 مليارات دولار). وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات على تصنيع هذه المنتجات في الإمارات، بما يدعم حملة «اصنع في الإمارات»، وهي تعد جزءاً من منتجات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) ضمن خطط مشتريات «أدنوك» لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً كانت الشركة قد حددتها في يوليو 2022.

اتفاقيات

ووقعت «أدنوك» خلال العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها على 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) مع شركات إماراتية وعالمية. وتضم القائمة شركة إيه بي بي لأنظمة استشعار الغاز وكشف الحرائق، أدوس لحشوات الأغشية الحلزونية والوصل الحلقية، «ايه جي»/‏‏‏‏‏‏دريل تيك للاكواع وأنابيب تغليف والصمامات والشفرات المعدنية، أي جي للأنابيب الفولاذية وملحقاتها، شركة الدبوي وايترنتي للبطاريات، بريستول فاير للطلمبات الصناعية وأنظمة استشعار الغاز وكشف الحرائق، مركز ايميسا لتموين حقول النفط للأدوات الحديدية والمثبتات، فلكستلك الحشوات الأغشية الحلزونية والوصلات الدائرية، جينيرال للبترول/‏‏‏‏‏‏ بن جابر/‏‏‏‏‏‏ تايجر ڤالڤ للصمامات، مجموعة جيراب للمعدات وأدوات التنظيف ومعالجة الأنابيب، هايتك للهندسة للوصلات والشفرات المعدنية.

شركات أخرى

وتضم القائمة ايضا شركة نافكو للصمامات ومعدات كشف الحريق وتسرب الغاز، والأنابيب والتجهيزات غير الملحومة، ناش للهندسة لصمامات الضغط بترو جلوب لمعدات النفط والغاز للأدوات الحديدية والمثبتات، بريشسون ميتال إندستريز للأدوات الحديدية والمثبتات، برس بولت الشرق الأوسط لصناعة الصواميل، بروكلاد للأنابيب المتنوعة والتجهيزات وخراطيم الضغط والصمامات والوصلات، سبيا باور للأنابيب المنحنية والمكسية، والأنابيب وتجهيزاتها، وخراطيم الضغط، والصمامات والوصلات. وهناك أيضاً شركة تيك هارد للصمامات، وتريس جروب للبطاريات، تراي ستار ميدل إيست إندستري للأدوات الحديدية والمثبتات، مجموعة توبكس أس إيه للأنابيب المنحنية والمكسوة الحديدية والمثبتات، وويد مولر لأنظمة استشعار الغازات والحرائق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز