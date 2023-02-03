«شراع» و«بيئة» يبحثان دعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مقر مجموعة «بيئة»، أخيراً، زيارة وفد من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، برئاسة نجلاء المدفع، المدير التنفيذي، حيث استقبلهم خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، وبحث الجانبان تعزيز الشراكة التي تجمعهما، وسبل تطوير منظومة الابتكار التي تركز على الاستدامة.وناقش الجانبان أهمية تعزيز التنمية في الاستدامة والحلول البيئية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال المستدامة، حيث ترسخت الشراكة بين الجانبين، لإيمانهما بأن التعاون والعمل المشترك، سيتيح لهما تأسيس ودعم الشركات الناشئة، التي تسهم بدفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص العمل في الشارقة والمنطقة.وتركز الشراكة بين الطرفين، على تعزيز الابتكار في عدة مجالات متنوعة، منها إدارة النفايات، والطاقة النظيفة، والاستدامة، تماشياً مع رسالة «شراع»، المتمثلة بتعزيز المشهد الريادي في الشارقة ودولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز