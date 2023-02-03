غرفة أبوظبي تطلق استراتيجيتها للسنوات 2023 ـ 2025

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023 - 2025، التي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها «صوت القطاع الخاص» ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال حفل نظمته غرفة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومسؤولي الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وشركاء الغرفة.

6 أهداف

وتتبنى غرفة أبوظبي في الاستراتيجية الجديدة 6 أهداف تُركز على ترسيخ مكانة الغرفة داعماً أول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، وكذا الداعم الرئيسي لتحديد الشراكات المحتملة وفرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تكون الجهة الداعمة المفضلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتواكب التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

شريك موثوق

كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز مكانة الغرفة باعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص وإضافة قيمة لجميع الجهات المعنية. كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ستقوم الغرفة بثلاثة أدوار رئيسية هي دعم السياسات التجارية، وبناء العلاقات التجارية وتقديم الخدمات للأعضاء، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية من خلال التواصل مع القطاع الخاص.

استراتيجية تنموية

وقال عبدالله المزروعي: تطوير استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة وطموحة لغرفة أبوظبي يعتبر خطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لمسناه في التغييرات الاستثنائية التي جرى إقرارها على مستوى الهيكل التنظيمي والعمليات التشغيلية، في خطوة تمكننا من العمل وفق منظومة عمل ريادية وبيئة منتجة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة.

وأضاف: الاستراتيجية وضعت نصب أعينها أولوية تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي لإطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال تسهيل فرص التبادل التجاري ودفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. ومن خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية، ستُسهم الغرفة في جعل أبوظبي الخيار الأول في المنطقة من حيث ممارسة الأعمال في غضون 3 سنوات، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أفضل غرف التجارة في المنطقة.

مزيد من الإنجازات

وأكد راشد البلوشي أن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة تُسهم في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية والتي ستعود بالنفع على أبوظبي ودولة الإمارات. وأشار إلى أهمية منصة التبادل التجاري التي أطلقتها الغرفة ودورها في ازدهار حركة التجارة في الإمارة، مؤكداً التزام دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمواصلة دورها في تقديم الدعم لتطبيق الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

133000 عضو

من جهته، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: منذ تأسيسها، حققت الغرفة الكثير من الإنجازات تحت رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ليصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 133000 عضو. ويعكس النمو الملحوظ مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة رائدة لممارسة الأعمال التجارية، كما يدعم أهداف الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي والتي تتمثل في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتسريع نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية».

تغيير ملموس

بدوره، أكد يوسف موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة التزام الاستراتيجية بإحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية في أبوظبي. أما كارل ماغنوس أولسون، عضو مجلس إدارة الغرفة فقال: «تنسجم الاستراتيجية الجديدة مع التزامنا تجاه الإمارة ومجتمع الأعمال، بما يهدف لتحقيق أعلى مستويات النجاح والازدهار. وقال عامر فايز قاقيش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «نهدف من خلال استراتيجيتنا الجديدة إلى تسليط الضوء على قيمة استشراف الأعمال في الإمارة، وحريصون في المرحلة المقبلة على تنظيم فعاليات تزيد من الوعي عن المزايا الاقتصادية في الإمارة».

مرحلة واعدة

من جهته، أكد محمد المهيري، مدير عام الغرفة أن الغرفة نجحت طوال مسيرتها الممتدة منذ 1969 بتمثيل مصالح الشركات والمؤسسات في أبوظبي وحمايتها والترويج لها، مشيراً إلى أن الغرفة تتطلع من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تدشين مرحلة جديدة واعدة وطموحة، أساسها تقديم فرص استثنائية لمجتمع الأعمال بأبوظبي، عبر خدمات ومزايا تحقق قيمة مُضافة ومزيداً من الازدهار للإمارة، وتجعلها من أفضل وجهات الأعمال في العالم وأكثرها ديناميكية للعيش والعمل وتأسيس الأعمال.

مركز التحكيم بحلة جديدة

تستعد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لإطلاق مركز التحكيم بشكله الجديد بعد سلسلة التحديثات التي أُجريت تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لتمكين الشركات في المنطقة من الاستفادة الكاملة من خدمات حل النزاعات البديلة لدعم بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتسوية المنازعات في السنوات المقبلة.

3 أدوار رئيسة:

01 دعم السياسات التجارية

02 بناء العلاقات التجارية وتقديم الخدمات للأعضاء

03 دعم الجهود الحكومية عبر التواصل مع القطاع الخاص

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