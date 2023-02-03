410 ملايين درهم لأغلى شقة سكنية في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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أظهرت بيانات التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تسجيل صفقة بيع لشقة بقيمة 410 ملايين درهم، لتكون بذلك أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة.

وتم بيع الشقة في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر، الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة، في جزيرة جميرا باي.

وتبلغ مساحة الشقة 38970 ألف قدم مربعة، وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 10521 درهم للقدم المربعة.

واستحوذ المشروع على أكبر صفقات بيع الشقق في دبي الشهر الماضي، إذ شهد بيع 8 شقق في يناير، بقيمة إجمالية بلغت 656 مليون درهم، شملت شقة بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ 116 مليون درهم.

وكانت شركة مراس قد كشفت عن مشروع مبنى بولغري لايتهاوس في نوفمبر من العام الماضي، لينضم بذلك إلى مجمع المنشآت التي تحمل علامة «بولغري» الفاخرة في جميرا باي، والتي تضم كلاً من مساكن بولغري ريزيدنسز، ونادي يخوت بولغري، ومرسى بولغري ومنتجع بولغري ريزورت دبي.

وقالت «مراس»: إن المبنى يتميز بتصاميم مرجانية، حيث تفصل بين المنازل طبقات من التصاميم المعمارية الأفقية، تحاكي الشعاب المرجانية. وتم تصميم الإضاءة لواجهة مبنى بولغري لايتهاوس، لتحاكي الحركة الطبيعية للشعاب المرجانية في البحر، ما يخلق أشكالاً وأنماطاً ضوئية حية، تتغير باستمرار بين النهار والليل. ويضم بولغري لايتهاوس عدداً من شقق الـ «بنتهاوس» المؤلفة من 4 أو 5 غرف نوم.

وتحتل شقة «بنتهاوس بولغري سكاي فيلا»، الجزء الأعلى، وتوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق دبي، وتضم حديقة خاصة واسعة، مع مسبح خاص، فيما تتألف الفيلا من 3 طوابق، وتضم 7 غرف نوم، ومكتباً خاصاً وغرفة عائلية ومساحات معيشة بسقف مزدوج الارتفاع، مع صالة رياضية خاصة، ومنتجع صحي، ومطبخ متكامل الخدمات. ويمكن الوصول إلى الفيلا عن طريق مصعد خاص.

ومن المسبح المترامي الأطراف إلى الحدائق المتوسطية، تتم إدارة مرافق بولغري لايتهاوس، وخدمتها من قبل منتجع بولغري المجاور.

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