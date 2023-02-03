2.4 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.4 مليار درهم، أمس، مع 456 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 359.9 مليون درهم، و393 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.46 مليار درهم.

وجاء أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في السطوة. وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 28 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وتلتها اليفره 1 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم .

وجاءت مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل تليها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في الوصل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 48 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بـ 38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 351.06 مليون درهم منها 25 رهونات أراضٍ بقيمة 261.31 مليون درهم و53 رهونات فلل وشقق بـ 89.76 مليون درهم وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 301.08 مليون درهم .

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