«سوق دبي» يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر

المصدر: دبي- محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي صعوده أمس مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي، مع ارتفاع مؤشره العام 0.51% أو 17.33 نقطة عند 3365.25 نقطة، فيما عززت الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها نحو 3.6 مليارات درهم بدعم سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بدعم إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات قوية لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.111 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الأربعاء إلى 3.115 تريليونات بنهاية جلسة أمس، منها 2.531 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و583.8 ملياراً للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والبنوك وتوزعت السيولة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و280.71 مليون درهم في سوق دبي بعد تداول 278.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.4 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.03% إلى 9776.44 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.14% إلى 9858.42 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «بنك دبي التجاري» 8.08% و«الخليج للملاحة» 1.12%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.38% و«إعمار للتطوير» 0.86% و«العربية للطيران» 2.22% و«أرامكس» 0.28% و«دبي للاستثمار» 1.81% و«تيكوم» 0.44% و«إمباور» 2% و«دو» 0.96% وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً أكثر من 104.05 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 46.11 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 19.64 مليون درهم.

وفى سوق أبوظبي، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.59% و«ملتيبلاي» 0.99% و«طاقة» 0.95% و«أغذية» 0.73% و«أي آند» 0.55% و«أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.12%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً نحو 433.3 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي» بنحو 130.19 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم.

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