غرفة تجارة دبي تطلق 4 مجموعات أعمال لدعم قطاع التشييد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاقها أربع مجموعات أعمال تمثل نشاطات اقتصادية ضمن قطاع البناء، وهي مجموعة عمل مواد البناء، ومجموعة عمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة، ومجموعة عمل السيراميك، ومجموعة عمل الطلاء والجبس.

دفعة جديدة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يشكل إطلاق مجموعات الأعمال الجديدة دفعة جديدة ونوعية لدعم قطاع التشييد والبناء الحيوي في دبي، ولا سيما في ضوء الانتعاش الذي شهده هذا القطاع منذ عام 2021 مدفوعاً بمشاريع البناء السكنية. وقد قُدّرت قيمة سوق البناء والتشييد في الإمارات بنحو 81 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 % خلال الفترة 2023 - 2026.

وأضاف: نسعى في غرف دبي إلى دعم القطاعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة للإمارة. وتعد مواد البناء ومنتجات الأسمنت والخرسانة الجاهزة والسيراميك والطلاء والجبس ركائز أساسية في هذا القطاع، حيث نؤمن بأن إنشاء هذه المجموعات الجديدة سيسهم في تشجيع الحوار الشفاف بين أعضائها، وتحفيز مسار نمو القطاع.

دعم

وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية خلال الفترة 2011 - 2021 من مواد البناء 247.4 مليار درهم، والطلاء والجبس 11.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، والسيراميك 35.4 مليار درهم، في حين بلغت قيمة تجارة دبي خلال الفترة نفسها من الأسمنت والخرسانة الجاهزة 555 مليون درهم.

وستركز مجموعات الأعمال الجديدة على دعم تطور شركات البناء، وترسيخ مكانة قطاع البناء المحلي في مجتمع الأعمال الدولي. ومن خلال توفير منصة لدعم الحوار المتبادل بين أصحاب الأطراف المعنية في القطاع والهيئات الحكومية، ستناقش مجموعات الأعمال تحديات القطاع ومسائل السياسات والتشريعات ذات الصلة إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى.

ويندرج إطلاق مجموعة الأعمال الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي إلى 100 مجموعة بحلول مارس من هذا العام.

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