«بيوت»: نمو الطلب يرفع القيمة الرأسمالية لعقارات دبي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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أشار التقرير السنوي الصادر عن موقع «بيوت» للعقارات إلى أن نمو معدلات الطلب على السكن والاستثمار العقاري في دبي أسهم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية في الإمارة بالتوازي مع ازدياد العوائد الإيجارية.

وأظهرت بيانات التقرير أن عقارات دبي شهدت ارتفاعاً في القيم الرأسمالية للوحدات السكنية في المناطق الأكثر طلباً؛ الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على الملاك وبائعي العقارات على حد سواء. كما ويُعزى الازدهار المستمر في الأسعار إلى الطلب الكبير على العقارات الفاخرة والأخرى ذات الأسعار المتوسطة في دبي.

وأفاد التقرير أن أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي ارتفعت بنسب بين 2 % إلى 24 % خلال عام 2022، مشيراً إلى أن دبي مارينا حافظت على مكانتها كالوجهة المفضّلة للمستثمرين الراغبين بشراء شقق فاخرة في دبي، حيث ارتفع سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا 11.62 %، بمتوسط بلغ 1532 درهماً خلال عام 2022.

كما توجه المستثمرون الباحثون عن شقق فاخرة نحو داون تاون دبي والخليج التجاري ونخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس. وارتفع متوسط سعر بيع القدم المربع بها بنسبة وصلت إلى 15%. وفقاً لاتجاهات البحث التي سُجلت في بيوت، ظلت قرية جميرا الدائرية الخيار الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المناسبة في دبي، حيث ارتفع سعر بيع الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 7.25 % على متوسط سعر الشراء للقدم المربع ليصل إلى 896 درهماً في عام 2022.

وأبدى الراغبون بشراء الشقق ذات الأسعار المناسبة في دبي اهتماماً خاصاً بمناطق معينة مثل: أبراج بحيرات جميرا وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالمية.

المرابع العربية

ولاتزال المرابع العربية أكثر المناطق إقبالاً من قبل الباحثين عن شراء الفلل الفاخرة في دبي عام 2022، وبلغ متوسط سعر القدم المربع في المرابع العربية 1241 درهماً بارتفاع بنسبة 8.36 %، كما استقطبت منطقة دبي هيلز استيت اهتمام كبار المستثمرين الباحثين عن استئجار الفلل بغرض التملك. وسجل متوسط سعر القدم للفلل ارتفاعاً بنسبة 17.3 % في 2022، ليستقر على 1,541 درهم .

كما أبدى المستثمرون اهتماماً بالفلل عالية الثمن في منطقة نخلة جميرا وداماك هيلز والمرابع العربية 2، إذ ارتفعت أسعار الفلل في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 24 %، ولوحظت أعلى زيادة في نخلة الجميرا.

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