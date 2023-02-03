«دبي القابضة» تطلق اتفاقية شراكة مع الدار العقارية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية، التي تدير محفظة متنوعة من الأصول، بقيمة 130 مليار درهم في قطاعات عدة، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة مع شركة الدار العقارية لتوفير تجارب سكنية متميّزة ضمن مواقع رئيسة في دبي. ومن خلال الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراضٍ كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 ملايين متر مربع). وسيتم تطوير مجمعات سكنية جديدة ضمن 3 مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي، على شارعي E311 وE611، علماً بأنها من أواخر قطع الأراضي المتوفرة، وغير المطورة المتبقية في هذه المنطقة التطويرية المهمة والجذابة.



وبالتعاون مع دبي القابضة، ستتولى الدار عملية التطوير الكاملة بمختلف مراحلها، بما في ذلك وضع المفهوم والتصميم، مروراً بمرحلة البيع، ووصولاً إلى تنفيذ وإدارة المشاريع التطويرية.



9000 وحدة



وستنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023، وسيتم إنجازها على عدة مراحل، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية، تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع).



وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يمثل دخولنا سوق دبي العقاري، محطة مهمة في تاريخ الدار، كما أننا نتطلع إلى التعاون مع دبي القابضة، التي تمثل شريكاً استراتيجياً مثالياً لنا في هذه الخطوة، للاستفادة من إمكانات النمو الواعدة في الإمارة على المدى البعيد.



وأضاف: «سنواصل أيضاً استكشاف المزيد من فرص التوسع والاستثمار في دبي، لما يتمتع به سوقها العقاري من أساسيات قوية، وما تتسم به من نضج وتطور، إضافة إلى سمعة الإمارة كسوق مزدهرة تزخر بالفرص المجزية. ويشهد سوق دبي مستويات طلب طويلة الأجل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، بدعم من اقتصاد الإمارة المتنوع، والسياسة الحكومية الاستباقية التي تستشرف المستقبل، فضلاً عن النمو السكاني المستمر الذي تشهده.



قيمة مستدامة



وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «ساهمت دبي القابضة، على مدار السنوات الماضية، بشكل رئيس في رفد مسيرة نمو القطاع العقاري في دبي، ويمثّل تعاونها مع الدار خطوة في غاية الأهمية، لترجمة رؤيتهما المشتركة، التي تتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة على الأجل الطويل لكافة الأطراف المعنية.



وأضاف: في ظل البيئة الاقتصادية القوية في دبي، وزخم النمو المستمر في القطاع العقاري، فإننا نمتلك الإمكانات والمقومات التي تجعلنا في مكانة جيدة، تؤهلنا إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين، من خلال مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، التي تطرح بدورها فرصاً وخيارات جديدة في السوق. ويسلّط هذا المشروع المشترك مع الدار، الضوء على سجلنا الحافل بالإنجازات والنجاحات، كوننا شريكاً استراتيجياً لمجموعة واسعة وقوية من المستثمرين الإقليميين، وكبرى المؤسسات والشركات. وتماشياً مع رؤيتنا للعمل من أجل حياة أفضل، سنواصل البحث عن السُبل والفرص التي تعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً وجاذبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم.

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