المركز السعودي للتحكيم التجاري يفتتح مقره الإقليمي في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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دشّن المركز السعودي للتحكيم التجاري أعماله في مقره الإقليمي الأول بمركز دبي المالي العالمي، في حفل افتتاح نظمه المركز، إيذاناً ببدء تقديم حلول تسوية المنازعات التجارية لمنشآت الأعمال، المحلية والأجنبية، في الإمارات وعموم المنشآت العاملة في المنطقة.

وأكد الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيس مجلس إدارة المركز، خلال حفل التدشين، أن الطريق إلى المركز أصبح مُشْرعاً منذ اليوم أمام منشآت الأعمال في مركز دبي المالي العالمي وعموم الإمارات ومنطقة الخليج، للإفادة مما لدى المركز من حلول متقدمة لتسوية نزاعاتها التجارية، والتواصل عن قُرب مع كادره الفني للتعرف على خدماته، والاستعانة بتجهيزات مقره في عقد جلسات التحكيم والوساطة.

وقال: إن قواعد المركز لا تحدد مقراً افتراضياً للتحكيم، وهي ميزة تنافسية تسمح بإحالة النزاع، عند وقوعه، إلى المركز ليديره وفق قواعده، مع إمكانية النص على أن يكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، وأن تكون محاكمه هي المحاكم المختصة، في نموذج قد يكون مثالياً لكثير من الشركات العاملة في الإمارات، أو التي تتخذها مقراً إقليمياً لها، وعموم الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن حضور المركز في بيئة التحكيم الإماراتية ليس وليد اللحظة، بل له امتداد سابق بدأ من التعاون المبرم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2020، كما أن 20 % من أعضاء مجلس القرارات الفنية من رموز التحكيم الدولية المقيمة بشكل دائم في الإمارات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة: إن المركز السعودي للتحكيم التجاري يفتح اليوم الصفحة الأولى من فصل تحوُّله إلى مركز إقليمي يعول عليه لتسوية المنازعات التجارية، بعد أن راكم رصيدًا من النجاحات منذ تدشين أعماله قبل ست سنوات، واعتماداً على ما يملكه من قواعد إجرائية حديثة وباقة متكاملة من خدمات التحكيم التجاري والوساطة التجارية، التي تتوافق في مضمونها مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف أن المركز استقطب كادراً فنياً مؤهلًا للعمل في مقره الجديد، بينهم الأستاذة فاطمة بلفقيه التي عُيّنت مديرة عامة لمقر المركز في دبي، وهي مواطنة إماراتية تمتلك رصيداً متميزاً من الممارسة القانونية يمتد لعشرين عاماً، بالإضافة إلى تعيين إحدى الكفاءات السعودية مستشاراً للقضايا، كما أن رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز الأستاذ كريستيان ألبيرتي سيعمل من مقرّي المركز في الرياض ودبي بشكل متناوب.

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