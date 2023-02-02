«شراع» و«بيئة» يناقشان سبل دعم الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد مقر مجموعة «بيئة»، مؤخراً، زيارة وفد من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، برئاسة نجلاء المدفع، المدير التنفيذي، حيث استقبلهم خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، وبحث الجانبان تعزيز الشراكة التي تجمعهما، وسبل تطوير منظومة الابتكار التي تركز على الاستدامة.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التنمية في الاستدامة والحلول البيئية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال المستدامة، حيث ترسخت الشراكة بين الجانبين، لإيمانهما بأن التعاون والعمل المشترك، سيتيح لهما تأسيس ودعم الشركات الناشئة، التي تسهم بدفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص العمل في الشارقة والمنطقة.

وتركز الشراكة بين الطرفين، على تعزيز الابتكار في عدة مجالات متنوعة، منها إدارة النفايات، والطاقة النظيفة، والاستدامة، تماشياً مع رسالة «شراع»، المتمثلة بتعزيز المشهد الريادي في الشارقة ودولة الإمارات.

ويسهم «شراع»، الذي يتخذ من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مقراً، بإلهام مجتمع صناع التغيير، كما تحرص «بيئة» على التعاون لتحديد الشركات الناشئة في قطاع الاستدامة ودعمها، وتؤكد هذه الزيارة التزام الجانبين بترسيخ الابتكار في مجال الاستدامة.

وأثمرت هذه الشراكة في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً رائداً للشركات الناشئة، حيث يعمل الجانبان على تحسين استراتيجية النمو والتوسع، بما يشمل تقديم برامج لدعم الشركات الناشئة في المنطقة، بهدف مساعدتها على تأسيس أعمالها في الشارقة، وسيوفر البرنامج للشركات الناشئة كافة سبل الدعم والموارد اللازم لتمكينها من النجاح، والتي تشمل الوصول إلى خدمات الإرشاد والتوجيه والتمويل، وغيرها من الموارد المهمة.

وتأتي هذه الزيارة، تجسيداً لالتزام الجانبين بالاستدامة وريادة الأعمال، وتمثل دلالة واضحة على استمرار مساعيهما لبناء مستقبل أفضل، ومع تواصل النمو والتطور الذي يشهده الطرفان، تبقى جهودهما ثابتة لتعزيز الابتكار، وبناء عالم أكثر استدامة.

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