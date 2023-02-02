«سيدات أعمال دبي» يناقش سبل تمكين المرأة في مجال قيادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة «فيزا» العالمية جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي لتسليط الضوء على كيفية تغلب النساء على التحديات التي تواجههن في مسيرتهن المهنية أو خلال ممارسة الأعمال التجارية وممارسة الرياضة، بما يسهم في تعزيز مكانتهن الريادية في عالم الأعمال.

وتضمنت الجلسة، التي عُقدت في مقر مجلس سيدات أعمال دبي، حلقة نقاشية مع جيني موندي، نائب رئيس المبيعات والاستحواذ العالمية بشركة «فيزا»، وأدارتها نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة لسيدات الأعمال والخبيرات من مختلف قطاعات الأعمال في الإمارات، وأبرز أهمية تطوير شبكات مهنية وبيئات داعمة تمكّن المرأة على المستوى العالمي. وارتكزت جيني على الدروس التي تعلمتها خلال مسيرتها المهنية في عالم الأعمال والقيادة، لتقدم للمشاركات ملخصاً عن خبراتها التي اكتسبتها من مشاركتها في سباقات المحترفين البحرية باليخوت، إذ سبق أن شاركت في دورتين من سباق يخوت «وايتبريد حول العالم». وعبّرت عن فخرها أنها عضوة في أول طاقم نسائي بالكامل يشارك في هذا السباق على متن اليخت «ميدن».

وقالت جيني موندي، نائب رئيس المبيعات والاستحواذ العالمية بشركة «فيزا»: يمثل توفير منظومة عمل دامجة وشاملة قيمة جوهرية لنا في «فيزا»، فنحن نؤمن أن قوة النساء في ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للاقتصادات ودفع عجلة النمو نحو الابتكار والتطور في مجال الأعمال التجارية.

ولفتت إلى التزام الشركة بتسخير شبكة علاقاتها وعلامتها التجارية ومواردها الخاصة لتسليط الضوء على تجارب رائدات الأعمال وتأكيد أهمية إشراك الكادر النسائي، ودعم الأعمال التجارية التي تؤسسها النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

من جهتها، أكدت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن المجلس وشركة فيزا يمتلكان نفس الرؤية الهادفة إلى مساعدة القيادات النسائية على الارتقاء بنجاحاتهن إلى آفاق جديدة، مما يساعد على ربط مجتمعات الأعمال النسائية حول العالم وتمثيل القوى العاملة المتنوعة والمتوازنة في دبي بصورة أفضل.

ونوهت إلى أن المجلس يتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لدعم التقدم الاقتصادي للنساء من خلال بناء شراكات مهنية قوية، وتطوير برامج توجيهية وإرشادية لدعم نمو المرأة وإشراك صناع القرار في دفع سيدات الأعمال إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار في ظل التطور الذي يشهده عالمنا اليوم.

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