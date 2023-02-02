«الشارقة للابتكار» يختبر سيارة سباق تسير بالطاقة الشمسية

المصدر: الشارقة - البيان

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تعزيزاً لمفهوم التنقل الأخضر مستقبلاً، بدأ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بعرض اختبار تجريبي لسيارة السباق «ميجالوكس» التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء. وتأتي السيارة بتصميم فريد يشبه القارب تم تجميعها وتركيبها في المجمع من قبل فريق من جامعة جون فون نيومان الهنغارية الذي طور المركبة الشمسية، ليتم تقديم السيارة بشكل احتفالي للجمهور في حفل حضره مسؤولون من المجمع والمدينة الجامعية والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وانطلقت السيارة من مقر المجمع باتجاه المدينة الجامعية في الشارقة لتستقر في حرم الجامعة الأمريكية، حيث كان في استقبال السيارة وفريق الاختبار والتطوير من جامعة جون فون الدكتورة سوزان مام، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة وبحضور حسين المحمودي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد طلبة الجامعة.

وتستقبل سيارة السباق الطاقة من سطح لوح شمسي تبلغ مساحته 6 أمتار مربعة، حيث تم تجهيز السيارة ذات الدفع الواحد بنظام فرملة هيدروليكي ثنائي الدائرة. ويبلغ وزن السيارة الشمسية شديدة الانسيابية حوالي 160 كجم. كما تحتوي على جسم بلاستيكي وهيكل مصنوع من ألياف الكربون لتسير في سرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة كمرحلة تجريبية.

ويأتي تقديم المجمع لهذه السيارة واختبارها جزءاً من سعيه الدؤوب بأن يكون مركزاً لاختبار أفضل الابتكارات التقنية والاختبارات التجريبية لكل ما هو جديد في عالم التنقل والمواصلات وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة النظيفة.

وعبر حسين المحمودي عن سعادته لهذا الإنجاز العلمي والبدء بمرحلة الاختبارات التجريبية للسيارة في الشارقة وتحديداً في المدينة الجامعية حيث يمكن للطلاب من المدينة الجامعية استلهام الأفكار من النموذج المعروض لابتكار حلول رائدة لعالم اليوم. كما تشكل عملية الاختبار هذه نقطة تحولية في طريق التنقل الأخضر والمستدام واطلاع طلبة الجامعات والباحثين في الشارقة على هذه التقنيات الحديثة من خلال استقطاب الشركات والمؤسسات البحثية من مختلف دول العالم والاحتكاك المباشر معهم وتبادل الخبرات.

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