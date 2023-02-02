«إشراق» تبيع 4 قطع أراض في قرية جميرا الدائرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إشراق» عن توقيع اتفاقيات بيع أربع قطع أراض في قرية جميرا الدائرية في دبي بثمن إجمالي 48.55 مليون درهم. تأتي هذه الصفقات استمراراً للتقدم المطرد في برنامج تسييل الكامل لمخزون أراضي الشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ومنذ بداية تنفيذ برنامج تسييل الأراضي، باعت إشراق ما يمثل 28% من محفظة الأراضي التي تملكها حسب القيمة الدفترية وذلك بثمن إجمالي قدره 208 ملايين درهم، كما لا تزال الشركة تتفاوض مع أطراف آخرين فيما يخص بيع أو الشراكة على الأراضي المتبقية.

ووظفت الشركة جزءاً من عائدات بيع الأراضي في شراء أسهمها عملاً ببرنامج إعادة شراء أسهم الشركة. واستحوذت «إشراق»، منذ حصولها على موافقة الهيئة الناظمة على برنامج إعادة الشراء في شهر أغسطس من سنة 2022 ولغاية تاريخه، على 37 مليون سهم بمتوسط ثمن قدره 0.5073 درهم. وأدت عملية شراء «إشراق» لأسهمها بخصم من القيمة الدفترية إلى توليد حقوق ملكية لمساهميها بقيمة 15.78 مليون درهم.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق»: يسعدنا أن نبلغ عن التقدم المستمر في برنامجنا لتسييل الأراضي من خلال البيع المباشر والشركات مع مطورين بارزين في الإمارات، كما ولا نزال ملتزمين بتنفيذ برنامج تسييل الأراضي بشروط تعود بالنفع لمساهمينا.

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