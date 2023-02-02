«إيجكس» تطلق خدمات جديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «إيجكس» للخدمات اللوجستية، وهي شركة متخصصة في حلول التوزيع السريع والشحن في الشرق الأوسط، عدداً من الخدمات الجديدة للعملاء في الإمارات، بما يتماشى مع خطط نموها الاستراتيجية.

ويستطيع الآن عملاء «إيجكس» الاستمتاع بخدمات لوجستية متكاملة محلية ودولية تربط عملاء معاملات الشركات «B2B» والبيع المباشر إلى المستهلك «B2C» في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وتشمل الخدمات الجديدة المتاحة الحلول السريعة المحلية والتجارة الإلكترونية، التي تقدم خدمات التوصيل في اليوم نفسه وفي اليوم التالي في جميع الإمارات السبع لعملاء معاملات الشركات «B2B» والبيع المباشر إلى المستهلك «B2C»؛ والشحن البري الدولي السريع الذي يربط الإمارات بالبحرين والسعودية؛ وخدمات الشحن البري الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن؛ بالإضافة إلى حلول شحن البضائع وسلسلة التبريد في جميع أنحاء العالم.

ومنذ بدء عملياتها في الإمارات في يوليو 2022، وبهدف دعم توسعها، قامت «إيجكس» بتوظيف 40 شخصاً، وافتتحت ثلاث منشآت جديدة، وأطلقت أسطولاً من المركبات، بحيث تتفاوت قدرة كل مركبة بين طن واحد و20 طناً. وتشمل مرافقها الحالية مقرها الرئيسي في الإمارات الواقع في المنطقة الصناعية بجبل علي، ومكاتبها في المنطقة الحرة بمطار دبي، ومستودعاً في المنطقة الحرة في جبل علي، أي ما يبلغ مجموعه 11000 قدم مربعة.

أما خطط «إيجكس» للتوسع عام 2023 في الإمارات فتشمل افتتاح مرفق رابع قرب مطار دبي الدولي لدعم عملياتها، وإضافة 50 مركبة أخرى إلى أسطولها و50 موظفاً بحلول نهاية الربع الأول. ومع نهاية العام، تخطط «إيجكس» لتوسيع أسطولها ليصل إلى 100 مركبة و140 موظفاً. وتلتزم «إيجكس» بضمان فريق متنوع من ثماني جنسيات من عمال الخطوط الأمامية وصولاً إلى الإدارة العليا، فيما تصل نسبة الإناث في فريقها الإماراتي إلى 18%، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 30% هذا العام.

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