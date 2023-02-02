تعاون بين غرفتي رأس الخيمة و«فادودارا» الهندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت غرفة تجارة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة «فادودارا»، حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك على هامش زيارة وفد غرفة رأس الخيمة إلى مدينة كوجارات الهندية، للمشاركة بمعرض «إكسبو غرفة تجارة وصناعة فادودارا» في دورته الحادية عشرة.

وشملت مذكرة التعاون، التي وقعها من جانب غرفة رأس الخيمة يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومن جانب غرفة «فادودارا» رئيسها M. D. Patel، تبادل المعلومات التجارية والخبرات الاستثمارية، وتطوير مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا، وتنظيم المعارض وتبادل البعثات التجارية ودعم رجال الأعمال من الغرفتين، وتنسيق الجهود بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

واعتبر يوسف إسماعيل أن مذكرة التفاهم الموقعة تعكس الالتزام المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات عالية، مشيراً إلى أن المذكرة هي إحدى ثمار الزيارة الناجحة للوفد التجاري لغرفة رأس الخيمة إلى معرض «إكسبو غرفة تجارة فادودارا».

ولفت إلى أن الهدف من تلك الزيارة والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة «فادودارا» الهندية هو دعم للشركات العاملة في رأس الخيمة، ودخول أسواق جديدة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة ومدينة «فادودارا»، والتواصل مع مكونات مجتمع الأعمال في هذه المدينة الواعدة، مضيفاً أن الهند تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لدولة الإمارات وتُعد مدينة كوجارات سابع أكبر ولاية في الهند، كما تُعد قوة اقتصادية للهند، وتعتبر مدينة فادودارا والتي تم توقيع مذكرة التفاهم مع رئيس غرفة التجارة بها، ثالث أكبر مدينة في ولاية كوجارات والمركز الصناعي لها، ولذلك فإن فرص التعاون قائمة وكبيرة بين رأس الخيمة وفادودارا الهندية.

كما التقى النائب الأول لرئيس غرفة رأس الخيمة، بمسؤولين ورجال أعمال وأصحاب شركات خلال فعاليات المعرض، معتبراً أن هذه اللقاءات بالأهمية، نظراً للمزايا التي يمكن أن توفر كل النجاح، لهذا التعاون ومنها مزايا إمارة رأس الخيمة التنافسية وموقعها الجغرافي الهام، مشيراً إلى أن زيارة مثل هذه المعارض، والاطلاع على الأسواق الواعدة واستكشاف الفرص الاستثمارية، بات ركيزة أساسية في استراتيجية غرفة رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ومد جسور التعاون والتنسيق مع كافة مجتمعات الأسواق الواعدة بما يحقق مصلحة بيئة الأعمال بالإمارة.

من جهته أكد M. D. Patel رئيس غرفة تجارة وصناعة فادودارا، أن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع غرفة تجارة رأس الخيمة، ستكون بمثابة خطوة لتأسيس شراكات مشتركة بين رجال الأعمال في فادودارا ورأس الخيمة مستقبلاً، خاصة وأن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، نظراً إلى ما يتمتعان به معاً من قدرات اقتصادية كبيرة، باعتبار أن الهند إحدى دول الاقتصادات الصاعدة الكبرى في العالم، وباعتبار أن اقتصاد الإمارات يمثل أحد أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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