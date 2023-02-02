2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 456 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 359.9 مليون درهم و393 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.46 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة السطوه.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 117 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 351.06 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 261.31 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 89.76 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 172 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 57 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 301.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 176 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 63 مليون درهم.

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