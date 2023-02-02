1.4 مليار دولار صافي أرباح "بروج" خلال 2022

المصدر: وام

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أعلنت اليوم شركة بروج بي إل سي "بروج" إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن نتائجها المالية لـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وللربع الرابع من العام الماضي وارتفاع الإيرادات بشكل جيد بفضل النمو القوي في حجم المبيعات على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح “بروج” خلال العام الماضي 1.4 مليار دولار بما يتماشى مع توقعات السوق وصموده بشكل جيد، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2.6 مليار دولار.

وحققت بروج زيادة في الإيرادات بنسبة 8.2% بلغت 6.7 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بنسبة 14.9%.

وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 10% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابعة لبروج بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى دعم الإنتاج المتميز من خلال توفير قدرة إنتاجية إضافية بلغت 500 كيلو طن سنوياً وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة من مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.

واستكمالاً لجهود بروج في خفض التكلفة خلال 2022، أعلنت عن إطلاق برنامج عالي التأثير لتعزيز القيمة وتحقيق وفورات، وذلك من خلال مبادرات فعالة لخفض التكلفة وتحسين الإيرادات.

ويركز البرنامج على تعزيز الكفاءة في خفض التكاليف المتغيرة والثابتة، وتحسين فرص نمو الإيرادات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق تأثير إيجابي بقيمة 400 مليون دولار في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2023.

وتتوقع إدارة بروج بعد ذلك الحفاظ على تأثير إيجابي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% اعتباراً من عام 2024، مقارنة بالتكاليف الإجمالية لعام 2022، ويهدف البرنامج إلى تعويض الضغوط السوقية ومساعدة الشركة في ضمان النمو المستقبلي.

وانطلاقاً من تنافسيتها العالية ووضعها المالي القوي واستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو المستدام، فقد فوض مجلس إدارة بروج إدارتها التنفيذية باستكشاف فرص نمو جديدة عبر التوسع الدولي.

وسيتم التركيز خلال السعي نحو التوسع على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم أولويات الشركة الاستراتيجية الحالية، وسيتم بحث فرص التوسع ضمن إطار سياسة بروج المنضبطة لتخصيص رأس المال.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "نتائجنا المالية القوية تعكس مرونة أعمالنا وكفاءتها وتؤكد قدرتنا على تحقيق نمو قوي في المبيعات والإيرادات رغم تحديات السوق. وبينما نتطلع إلى عام 2023 والأعوام المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة للتوسع في دولة الإمارات ودولياً، بما يعزز استراتيجيتنا للنمو طويل الأجل ومكانتنا كمنتج عالمي رائد للبولي أوليفينات."

وأضاف: "تتميز عملياتنا بجودة ومقياس عالٍ على مستوى عالمي، ويتضح ذلك من خلال أحجام الإنتاج القوية للغاية، كما نحرص على تنويع منتجاتنا بصورة أكبر، ونعمل على دعم العلاوات السعرية وتعزيز مكانتنا التنافسية. ونتوقع أن يستمر الطلب في مناطقنا الأساسية ويتفوق على الطلب في الأسواق العالمية، وسنمضي قدماً في استراتيجيتنا للابتكار، وتوفير منتجات جديدة للعملاء مع التخطيط بحرص على توفير أحجام إنتاج مناسبة لتلبية الطلب المتغير".

وحققت "بروج" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار مع وجود ضغوطات تسعيرية، والتي قابلتها جزئياً أحجام مبيعات قوية للغاية.

كما ارتفع حجم المبيعات الإجمالية خلال هذه الفترة بنسبة 23.8% على أساس سنوي إلى 1,415 كيلو طن، وبنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق.

وتحافظ بروج على توجهاتها في علاوات التسعير الخاصة بها على مدار الدورة والتي تعتبر ميزة تنافسية رئيسية للشركة بالرغم من بعض الضغوطات التي واجهتها على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل تحدياً على مستوى القطاع في ظل أوضاع السوق الحالية.

وحققت بروج أرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 541 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبقيت ثابتة على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح للفترة 247 مليون دولار بما يتماشى مع توقعات السوق.

وتحسنت التكاليف نسبياً خلال الربع الرابع، حيث انخفضت تكاليف الشحن من مستوياتها المرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الهوامش الربحية.

وتتوقع الشركة أن يستمر هذا التوجه في ظل تنفيذها لبرنامج تعزيز القيمة الذي يستهدف خفض التكاليف الثابتة والمتغيرة بصورة أكبر، إلى جانب تحسين الإيرادات. إضافة إلى ذلك، تلعب وحدة تحويل الأوليفينات ("OCU") التابعة لبروج دوراً مهماً في خفض تكلفة المواد الخام بالحصول عليها من مصادر داخلية من مادة البروبيلين الخام وليست خارجية.

كما سيتم مواصلة تشغيل هذه الوحدة بأقصى طاقتها الإنتاجية لتعزيز الهامش الربحي. وتواصل الشركة العمل بشكل مريح ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمية، بسبب عقود المواد الأولية التنافسية، فضلاً عن وفورات الحجم وتوفر مجموعة الأصول الحديثة.

وبفضل تدفقاتها النقدية الجيدة وأدائها التشغيلي القوي، تؤكد بروج التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023. كما قامت الشركة بدفع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين في أكتوبر 2022.

وقامت بروج في يناير 2023 بإعادة سداد 500 مليون دولار من تسهيلاتها التجارية الآجلة والبالغ قيمتها 3.65 مليار دولار مدعومة بسيولة ضخمة تجاوزت المليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأسهم ذلك في تحقيق توفير قيمة أكبر عبر خفض تكاليف الفائدة ورصيد محدث للتسهيلات بقيمة 3.15 مليار دولار وستواصل الشركة إدارة دينها وتخصيص رأس المال بحكمة في ظل بيئة السوق السائدة، ما سيسهم في دعم حساباتها تأهباً للنمو ويعزز قدرتها على دفع توزيعات الأرباح المستقبلية.

ولا يزال النشاط في أسواق بروج الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أقوى من الأسواق المتقدمة، مع معدلات نمو اقتصادي تفوق الاقتصادات المتقدمة. لذلك تتوقع الإدارة نمواً مستقراً في الطلب على البولي أوليفينات في مناطقها الأساسية. وتتوقع بروج عودة أحجام المبيعات إلى مستويات تعادل أحجام الإنتاج مع استئناف النشاط الاقتصادي في الصين.

وقد أسهم تميز منتجات الشركة بفضل اعتمادها على تقنية Borstar®، وقدراتها الابتكارية، ونهج الأسواق المستهدفة المتكامل في ترسيخ وضع مستدام وقوي في السوق، تدعمه قدرة بروج على تغيير حجم الإنتاج بما يتناسب مع التغير في الطلب.

وتتوقع الإدارة الحفاظ على علاوات سعرية جيدة وتؤكد توجيهاتها خلال الدورة والبالغة 200 دولار للطن الواحد من البولي إيثيلين و140 دولارا للطن الواحد من البولي بروبيلين.

كما يتم الاستعداد للبدء في الصيانة الدورية الشاملة المخطط لها لمصنع بروج 2 ومن المتوقع أن تستمر حتى مارس 2023، بتأثير حجم إنتاج يصل إلى 200 كيلوطن تقريبًا خلال تلك الفترة.

وتعتبر الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 2 جزءاً من برنامج الصيانة الدورية المنتظمة لمصانع بروج، والذي يحافظ على قاعدة أصول الشركة ذات المستوى العالمي ويدعم موثوقية الأصول الرائدة في القطاع ويعزز العمليات الفعالة والآمنة.

واستناداً إلى الأداء المالي القوي للشركة، تم تصميم برنامج تعزيز القيمة وتحقيق الوفورات لتمكين بروج من متابعة البحث عن فرص النمو المستقبلية وتحقيق هوامش ربحية وعلاوات تسعير جيدة مقابل التسعير القياسي، إضافة إلى تعزيز مكانتها التنافسية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الثاني من العام وبالتالي تعويض ضغوطات الأسواق المتوقع أن تستمر خلال عام 2023.

ويدعم برنامج تعزيز القيمة بشكل مباشر استراتيجية بروج التنموية لعام 2030 والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات الشركة وترسيخ مكانتها في السوق من خلال زيادة القدرة الإنتاجية والسعي لتحقيق التميز التشغيلي وتوفير منتجات أكثر تميزاً واستدامة للعملاء في الأسواق العالمية. ولا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو التي توفرها ظروف السوق الحالية.

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